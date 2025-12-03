Obduktion bestätigt: Influencerin Stefanie P. wurde erwürgt

Ein mündliches Obduktionsergebnis im Fall der getöteten Influencerin Stefanie P. liegt vor.

Das Warten rund um die Todesursache der Grazer Influencerin hat ein Ende. Die Ergebnisse der Untersuchung der Leiche, die aktuell nur mündlich vorliegen, bestätigen nun, dass Stefanie P. brutal erwürgt wurde. Die 32-Jährige wies massive Gewalteinwirkung am Hals auf. Zudem hatte sie schwere Kopfverletzungen erlitten, die auf Schläge hindeuten dürften.

Die sterblichen Überreste der 31-Jährigen wurden bei der Gerichtsmedizin in Graz untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln, berichtete Arnulf Rumpold, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz. Neben der todeskausalen Gewalteinwirkung gegen den Hals sei auch eine Gewaltanwendung gegen den Kopf - insbesondere gegen die Nase und Wange - festgestellt worden. "Das abschließende Obduktionsergebnis steht allerdings noch aus, weitere Untersuchungen finden noch statt", so Rumpold.

Die Leiche von Stefanie wurde in einem Koffer mit dem rote Golf über die Grenze nach Slowenien gebracht, wo sie schließlich nach Tagen der Suche vergraben in einem Waldstück aufgefunden wurde.

Verteidigung bricht zusammen

Gestanden hatte der 31-jährige Patrick M., über den die U-Haft verhängt wurde, Stefanie P. getötet zu haben. Mit den neuen Erkenntnissen dürfte die Verteidigungslinie des Tatverdächtigen allerdings in sich zusammenfallen. Es wurde in dem Zusammenhang sogar von einem möglichen Unfall gesprochen. Demnach soll sie laut seinen Aussagen ihn sogar mit einem Messer bedroht haben . Die Verletzungen und die Todesursache sprechen hingegen eine ganz andere Sprache.

Weiterhin ist unklar, welche Bedeutung der Bruder und der Stiefvater des Ex-Freundes zukommt. Die Ermittlungen gegen sie laufen derzeit noch.