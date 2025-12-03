Alles zu oe24VIP
Für mehr als 330.000 Euro: Japan bringt ''Menschen- Waschmaschine'' auf den Markt
© X.Com/@DGreatEmmy_

In 15 Min. sauber

Für mehr als 330.000 Euro: Japan bringt ''Menschen- Waschmaschine'' auf den Markt

03.12.25, 12:07
Futuristische Kapsel reinigt den Körper in einer Viertelstunde – geschätzter Kaufpreis liegt bei über 330.000 Euro. 

Die "Mirai Human Washing Machine" des japanischen Technologieunternehmens Science ist auf dem Markt. Das High-Tech-Gerät, das nach seinem vielbeachteten Debüt auf der Expo 2025 erhältlich ist, erinnert in seiner Form an eine kleine Raumkapsel.

Die Nutzer legen sich in die Kabine und erleben eine komplette Körperreinigung in nur rund 15 Minuten, gefolgt von einer automatischen Trocknung. Die Reinigung erfolgt über einen feinen Nebel aus Mikrobläschen, die den Körper sanft und porentief säubern – ganz ohne mechanisches Schrubben.

Für mehr als 330.000 Euro: Japan bringt ''Menschen- Waschmaschine'' auf den Markt
© X.Com/@DGreatEmmy_
 

Das Gerät zielt auf das Wohlbefinden ab: Während des Vorgangs sorgen Visualisierungen und Musik für Entspannung, während integrierte Sensoren kontinuierlich die Vitalwerte überwachen, um das Wellness-Erlebnis zu optimieren. Laut Unternehmensangaben soll die Maschine nicht nur den Körper, sondern auch die "Seele waschen".

Limitierte Auflage

Die "Human Washing Machine" ist ein exklusives Produkt: Science plant zunächst nur eine sehr limitierte Auflage von etwa 50 Stück. Die Kosten für die Kapsel belaufen sich auf etwa 60 Millionen Yen, was umgerechnet deutlich über 330.000 Euro entspricht. Die ersten Geräte gehen an ein Luxushotel in Osaka und den Elektronikriesen Yamada Denki, der sie als Attraktion nutzen will.

