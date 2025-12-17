Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.550 aktien down -2.8% Andritz AG 64.05 aktien down -0.62% BAWAG Group AG 121.60 aktien down -0.08% CA Immobilien Anlagen AG 22.960 aktien up +0.35% CPI Europe AG 15.580 aktien up +0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 197.80 aktien up +0.41% EVN AG 27.000 aktien up +0.93% Erste Group Bank AG 99.15 aktien up +0.56% Lenzing AG 22.100 aktien down -0.67% OMV AG 46.300 aktien up +0.22% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien equal +0% PORR AG 30.300 aktien down -1.94% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.200 aktien down -1.43% SBO AG 27.150 aktien down -0.18% STRABAG SE 77.90 aktien down -2.38% UNIQA Insurance Group AG 15.500 aktien up +1.17% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien up +0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.50 aktien up +6.23% Wienerberger AG 30.580 aktien down -1.74% voestalpine AG 38.480 aktien down -0.21%
Rheinmetall
Statt Auto-Industrie

Rheinmetall konzentriert sich voll auf den Rüstungsbereich

17.12.25, 22:01
Der deutsche Rheinmetall-Konzern will sich auf den Rüstungsbereich konzentrieren und seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. 

Dabei geht es um Bauteile für die Automobil- und Energiewirtschaft. Mit zwei Bietern soll über den Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es.

Bei dem Konzernteil, der abgestoßen wird, handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft. Über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Geschäftsbereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.

Umsatz steigt

So dürfte der Umsatz der weitergeführten Geschäfte in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen gegenüber einem vergleichbaren Erlös von 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die operative Ergebnismarge erwartet Chef Armin Papperger zwischen 18,5 und 19,0 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 18,0 Prozent aus dem Vorjahr.

Bisher standen für den bisherigen Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in den Planungen und eine operative Marge von rund 15,5 Prozent.

