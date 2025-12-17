Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.550 aktien down -2.8% Andritz AG 64.05 aktien down -0.62% BAWAG Group AG 121.60 aktien down -0.08% CA Immobilien Anlagen AG 22.960 aktien up +0.35% CPI Europe AG 15.580 aktien up +0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 197.80 aktien up +0.41% EVN AG 27.000 aktien up +0.93% Erste Group Bank AG 99.15 aktien up +0.56% Lenzing AG 22.100 aktien down -0.67% OMV AG 46.300 aktien up +0.22% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien equal +0% PORR AG 30.300 aktien down -1.94% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.200 aktien down -1.43% SBO AG 27.150 aktien down -0.18% STRABAG SE 77.90 aktien down -2.38% UNIQA Insurance Group AG 15.500 aktien up +1.17% VERBUND AG Kat. A 61.25 aktien up +0.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.50 aktien up +6.23% Wienerberger AG 30.580 aktien down -1.74% voestalpine AG 38.480 aktien down -0.21%
  1. oe24.at
  2. Business
WKÖ-Bankenspartenobmann Michael Höllerer
© APA/EVA MANHART

Strobl-Nachfolger

Jetzt fix: ER wird der neue RBI-Chef

17.12.25, 17:30
Teilen

Höllerer wird der Nachfolger von Strobl, der sein Mandat nicht verlängert hat.

Wien. Die Raiffeisen Bank International bekommt einen neuen Chef. Michael Höllerer (47) wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl (66) als CEO der RBI nachfolgen, teilte die Bank am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Strobl hatte zuvor angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender, das noch bis Februar 2027 gelaufen wäre, nicht zu verlängern. Höllerer ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien.

Aufgrund dieser Funktionen ist Höllerer derzeit auch Mitglied des RBI-Aufsichtsrates. Dieses Mandat legt er mit der Hauptversammlung am 9. April zurück, heißt es in der Aussendung.

Schon viele Aufgaben bei der RBI

Höllerer startete seine Karriere in der Finanzmarktaufsicht (FMA) und wechselte 2006 in die Raiffeisen Zentralbank. Mit einer Unterbrechung von 2008 bis 2012 im Kabinett von Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP) blieb er in der Raiffeisen-Welt. So war er im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB, von 2020 bis 2022 RBI-Finanzvorstand, viele Jahre auch Generalbevollmächtigter der RBI. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen, heißt es in der Aussendung der Bank.

Höllerer will nun die starke Position der RBI am osteuropäischen Markt "nutzen, um Innovationen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden voranzutreiben, und Mehrwert zu schaffen"."

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung außerdem beschlossen, das Mandat von Andreas Gschwenter als CIO ab dem 1. Juli 2026 um drei Jahre zu verlängern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden