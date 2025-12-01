Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.900 aktien down -2.15% Andritz AG 62.65 aktien up +0.64% BAWAG Group AG 116.10 aktien up +0.61% CA Immobilien Anlagen AG 24.280 aktien down -0.25% CPI Europe AG 15.500 aktien down -0.96% DO & CO Aktiengesellschaft 191.80 aktien up +0.63% EVN AG 27.050 aktien up +1.88% Erste Group Bank AG 94.00 aktien down -0.16% Lenzing AG 23.800 aktien up +0.85% OMV AG 48.520 aktien up +1.76% Oesterreichische Post AG 30.650 aktien up +0.49% PORR AG 31.550 aktien up +3.95% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.740 aktien up +2.29% SBO AG 28.200 aktien up +2.17% STRABAG SE 77.20 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 14.880 aktien down -0.93% VERBUND AG Kat. A 63.55 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.050 aktien down -0.61% Wienerberger AG 30.040 aktien up +1.76% voestalpine AG 37.740 aktien up +1.56%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Westbahn
© Westbahn Management GmbH/Zinell

Verteidigt Kauf

Westbahn-Boss zu China-Zügen: "Ist ein logischer Schritt"

01.12.25, 22:09
Teilen

Die Westbahn war bisher mit europäischen Zügen unterwegs. Ab jetzt rollen auch China-Züge in Österreich. Westbahn-Boss Thomas Posch verteidigt den Kauf.

Die Westbahn war bisher vor allem auf der Westbahnstrecke unterwegs. Ab 1. März rollen die Züge auch Richtung Villach. Mit fünf Zügen pro Tag. Die neue Strecke durch den Koralmtunnel verkürzt die Fahrzeit von Wien nach Klagenfurt von vier Stunden auf dreieinhalb Stunden. 

Zwischen Wien und Kärnten werden mehr Züge unterwegs sein. Auch chinesische. Weil bei Europas Bahnherstellner immer wieder Verzögerungen in der Produktion passieren, hat die Westbahn auch bei einem China-Hersteller eingekauft.

Peter Hanke
© APA/GEORG HOCHMUTH

Hanke für strengere Zulassungsregeln

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will strengere Zulassungsregeln für Züge in der EU. Das könnte auf ein Verbot von China-Zügen hinauslaufen.

Posch Thomas, WESTbahn-Geschäftsführer
© WESTbahn | Thomas Posch, WESTbahn-Geschäftsführer

Posch verteidigt den Zugkauf

Westbahn-Boss Thomas Posch sagt: "Bei unseren Entscheidungen steht der Kunde im Vordergrund. Wir wollten die Kapazitäten ausbauen, weil Engpass herrschte." Bisher habe man auf europäische Züge gesetzt. Die Nachfrage konnte aber nicht schnell genug gedeckt werden. "Das war ein logischer Schritt. Sonst hätten wir mehrere Jahre warten müssen."

Es sei ausgeschlossen, dass von außen auf den Zug aus China zugegriffen werden könne. "Man kann weder die Geschwindigkeit drosseln, noch den Zug stoppen." Ein Hack aus dem Ausland sei nicht möglich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden