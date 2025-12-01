Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.750 aktien down -2.61% Andritz AG 62.10 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 116.20 aktien up +0.69% CA Immobilien Anlagen AG 24.360 aktien up +0.08% CPI Europe AG 15.500 aktien down -0.96% DO & CO Aktiengesellschaft 191.20 aktien up +0.31% EVN AG 26.950 aktien up +1.51% Erste Group Bank AG 93.85 aktien down -0.32% Lenzing AG 23.650 aktien up +0.21% OMV AG 48.460 aktien up +1.64% Oesterreichische Post AG 30.550 aktien up +0.16% PORR AG 31.500 aktien up +3.79% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.700 aktien up +2.18% SBO AG 28.200 aktien up +2.17% STRABAG SE 77.30 aktien up +0.26% UNIQA Insurance Group AG 14.960 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 63.45 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.100 aktien down -0.51% Wienerberger AG 29.780 aktien up +0.88% voestalpine AG 37.420 aktien up +0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Metaller-Lohnplus
© APA/dpa/Roland Weihrauch

Schwung verloren

Trump-Hammer stoppt US-Industrie: Talfahrt und weniger Neuaufträge

01.12.25, 16:22
Teilen

Die US-Industrie hat im November überraschend deutlich an Schwung verloren. Mit Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Die US-Industrie hat im November überraschend deutlich an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex sank auf 48,2 Punkte, von 48,7 Zählern im Oktober, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Zähler gerechnet. Das Barometer blieb damit den neunten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA. Die Unternehmen berichteten von sinkenden Neuaufträgen - zum neunten Mal in den vergangenen zehn Monaten. Auch stiegen die Einkaufskosten. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle haben die Preise für einige Importwaren erhöht und die Nachfrage gedämpft. Die Auftragsbestände schrumpften weiter.

Folgen für Beschäftigung und die Welt

Das hat Folgen für die Beschäftigung. Die Hersteller setzten ihren "beschleunigten Personalabbau aufgrund der unsicheren kurz- bis mittelfristigen Nachfrage" fort, betonte das Institut. Und es hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, wo etwa viele Zulieferer aus Österreich der US-Industrie zuarbeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden