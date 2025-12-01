Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.650 aktien down -2.91% Andritz AG 62.00 aktien down -0.4% BAWAG Group AG 116.10 aktien up +0.61% CA Immobilien Anlagen AG 24.380 aktien up +0.16% CPI Europe AG 15.440 aktien down -1.34% DO & CO Aktiengesellschaft 189.80 aktien down -0.42% EVN AG 26.900 aktien up +1.32% Erste Group Bank AG 93.75 aktien down -0.42% Lenzing AG 23.550 aktien down -0.21% OMV AG 48.160 aktien up +1.01% Oesterreichische Post AG 30.450 aktien down -0.16% PORR AG 30.950 aktien up +1.98% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.580 aktien up +1.83% SBO AG 27.850 aktien up +0.91% STRABAG SE 76.80 aktien down -0.39% UNIQA Insurance Group AG 14.820 aktien down -1.33% VERBUND AG Kat. A 63.70 aktien up +0.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.000 aktien down -0.71% Wienerberger AG 29.640 aktien up +0.41% voestalpine AG 37.320 aktien up +0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Niko PELINKA
© TZ ÖSTERREICH/Kernmayer

Wichtiger Job

Niko Pelinka leitet EU AI Champions Initiative

01.12.25, 15:27
Teilen

Niko Pelinka hat seinen nächsten Topjob nach Jahren im ORF-Stiftungsrat und dann bei einer Werbeagentur. Als Direktor bei einem Wagniskapitalfonds leitet er auch die EU AI Champions Initiative. 

Niko Pelinka hat einen neuen Karriereschritt gesetzt: Der 39-Jährige steht nun an der Spitze der EU AI Champions Initiative. Dort führt er die europäische KI-Plattform in seiner Funktion als Direktor beim globalen Venture-Capital-Fonds General Catalyst. 

KI-Milliarden und Polit-Promis

Mittlerweile vereint die Initiative 110 europäische Großunternehmen und KI-Startups. Am 18. November absolvierte Pelinka seinen ersten öffentlichen Auftritt als Leiter der Plattform: Beim deutschen „Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität“ begrüßte er neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, zahlreiche Minister und Staatssekretäre sowie Spitzenvertreter großer deutscher Industriekonzerne.

Man habe dort 18 neue Industriepartnerschaften und Projekte im Wert von über einer Milliarde Euro präsentiert. Niko Pelinka hat also seinen nächsten Topjob nach Jahren im ORF-Siftungsrat und dann bei einer Werbeagentur. Nach dem Ende seiner PR-Karriere suchte Pelinka eine „sinnstiftende Aufgabe“. Diese führte ihn zu Jeannette zu Fürstenberg, der Europa-Chefin von General Catalyst. Und jetzt leitet er als Direktor  beim Wagniskapitalfonds auch die EU AI Champions Initiative seit Oktober 2025.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden