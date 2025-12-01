Niko Pelinka leitet EU AI Champions Initiative

Niko Pelinka hat seinen nächsten Topjob nach Jahren im ORF-Stiftungsrat und dann bei einer Werbeagentur. Als Direktor bei einem Wagniskapitalfonds leitet er auch die EU AI Champions Initiative.

Niko Pelinka hat einen neuen Karriereschritt gesetzt: Der 39-Jährige steht nun an der Spitze der EU AI Champions Initiative. Dort führt er die europäische KI-Plattform in seiner Funktion als Direktor beim globalen Venture-Capital-Fonds General Catalyst.

KI-Milliarden und Polit-Promis

Mittlerweile vereint die Initiative 110 europäische Großunternehmen und KI-Startups. Am 18. November absolvierte Pelinka seinen ersten öffentlichen Auftritt als Leiter der Plattform: Beim deutschen „Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität“ begrüßte er neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, zahlreiche Minister und Staatssekretäre sowie Spitzenvertreter großer deutscher Industriekonzerne.

Man habe dort 18 neue Industriepartnerschaften und Projekte im Wert von über einer Milliarde Euro präsentiert. Niko Pelinka hat also seinen nächsten Topjob nach Jahren im ORF-Siftungsrat und dann bei einer Werbeagentur. Nach dem Ende seiner PR-Karriere suchte Pelinka eine „sinnstiftende Aufgabe“. Diese führte ihn zu Jeannette zu Fürstenberg, der Europa-Chefin von General Catalyst. Und jetzt leitet er als Direktor beim Wagniskapitalfonds auch die EU AI Champions Initiative seit Oktober 2025.