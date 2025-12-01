Morddrohungen nach F1-Eklat: Norris-Manöver löst Welle der Wut aus

Nach dem Katar-GP eskaliert ein Überholmanöver: Lando Norris’ Angriff auf Kimi Antonelli führt zu Vorwürfen, einem Streit zwischen Red Bull und Mercedes – und zu Morddrohungen gegen den jungen Fahrer.

Der Titelkampf in der Formel 1 erhielt nach dem Grand Prix von Katar eine brisante Wendung. Lando Norris überholte in der Schlussphase Kimi Antonelli und sicherte sich damit wichtige Punkte im WM-Duell mit Max Verstappen. Doch Red-Bull-Berater Helmut Marko unterstellte anschließend, Antonelli habe Norris „vorbeigewunken“.

© Sky

Das wies Mercedes-Teamchef Toto Wolff entschieden zurück. „Wie kann man so hirnlos sein, so etwas zu sagen“, sagte der Wiener. Mercedes kämpft mit Red Bull eng um Platz zwei in der Konstrukteurswertung. „Warum sollten wir dann so etwas tun und damit die Fahrer-WM beeinflussen?“

Antonelli erklärte, er sei beim Angriff auf Carlos Sainz „ins Rutschen gekommen“ und habe kurz die Kontrolle verloren. Norris nutzte den Moment und zog vorbei.

1.100 Hasskommentare – inklusive Morddrohungen

Kurz nach Rennende wurde der 19-jährige Antonelli massiv in sozialen Medien attackiert. Laut Mercedes markierten die Community-Tools des Teams über 1.100 schwerwiegende oder verdächtige Kommentare, darunter auch Morddrohungen. Der Rennstall will den Fall im Rahmen der FIA-Kampagne „Vereint gegen Online-Missbrauch“ melden. Antonellis Instagram-Profilbild zeigte am Montag nur noch Schwarz.

Nach der digitalen Hetze ruderte Red Bull zurück. Die ursprünglichen Aussagen seien „inkorrekt“ gewesen, hieß es. Videoaufnahmen würden zeigen, dass Antonelli die Kontrolle verloren habe. Marko sagte später: „Es tut mir leid, dass Antonelli so viel Ärger im Netz bekommen hat. Er hat Norris nicht mit Absicht vorbeigelassen.“

Spannung vor Abu Dhabi

Sportlich ist der Dreikampf weiter offen. Norris geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen in das Saisonfinale. Oscar Piastri liegt 16 Zähler zurück. Für den Sieg gibt es 25 Punkte.

Damit bleibt die Entscheidung in der Formel 1 bis zur letzten Runde offen – begleitet von einer Debatte über Verantwortung und Umgangston im digitalen Raum.