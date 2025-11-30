WM-Rechnung: So einfach schaft Max Verstappen in Abu Dhabi das Titel-Wunder

Nach dem McLaren-Debakel in Katar ist die Formel-1-WM vor dem letzten Rennen wieder richtig spannend.

Die Formel 1 hat das große Saison-Finale nächsten Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Abu Dhabi. Beim mittlerweile traditionellen Saison-Finale am Yas Marina Circuit kommt WM-Leader mit Katerstimmung an. In der Weltmeisterschaft liegt Titelverteidiger Max Verstappen mittlerweile auf Platz 2 mit 12 Punkten Rückstand. Der langzeitige WM-Führende und Norris-Teamkollege Oscar Piastri liegt nur 16 Punkte zurück.

Was im September noch undenkbar war, ist nun wirklich möglich. Vor dem GP von Italien in Monza hatte Verstappen noch 104 Punkte Rückstand auf Piastri. Nun ist es richtig spannend und wird im letzten Rennen entschieden.

Formel-1-Punkte-System:

Grand Prix:

Platz 1: 25 Punkte

Platz 2: 18 Punkte

Platz 3: 15 Punkte

Platz 4: 12 Punkte

Platz 5: 10 Punkte

Platz 6: 8 Punkte

Platz 7: 6 Punkte

Platz 8: 4 Punkte

Platz 9: 2 Punkte

Platz 10: 1 Punkt

Und die WM-Rechnung ist zugunsten des Red-Bull-Stars nun so einfach wie schon lange nicht. Denn wenn Verstappen auch das letzte Rennen gewinnt, muss Norris mindestens auf Platz 3 landen, sonst ist der Titel-Traum Geschichte.Und Piastri? Der müsste hoffen, dass sein Teamkollege ausscheidet, mindestens Dritter werden und das Rennen vor Verstappen beenden. Das hätte vor wenigen Wochen noch niemand geglaubt.