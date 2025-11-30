Süße Baby-News: F1-Altstar wird mit 44 erstmals Papa

Fernando Alonso wird Vater – und das erstmals mit 44 Jahren. Der zweifache Formel-1-Weltmeister und seine Partnerin, die spanische Journalistin Melissa Jimenez, erwarten im kommenden Jahr ein Baby.

Bestätigt wurde die Nachricht zunächst von Sky Italia, nachdem in der Boxengasse von Katar bereits seit Tagen gemunkelt worden war.

Das Paar hält sein Privatleben seit jeher weitgehend unter Verschluss. Offiziell sind Alonso und Jimenez seit 2023 liiert – nach der Trennung des Spaniers von der österreichischen ServusTV-Reporterin Andrea Schlager. Öffentliche Auftritte gibt es kaum, gemeinsame Fotos praktisch keine. Jimenez ist zwar regelmäßig im Formel-1-Umfeld unterwegs, allerdings beruflich, häufig mit DAZN-Mikrofon in der Hand.

„Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist“

Während Alonso privat vor einer neuen Lebensphase steht, blickt er sportlich auf eine entscheidende Zukunft. Besonders die große Regelreform 2026 beschäftigt den Altmeister. „Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist. Das ist der entscheidende Unterschied“, sagte er im Frühherbst gegenüber der spanischen Zeitung AS. Die neuen Regeln seien „die letzte Gelegenheit, noch einmal einen Grand Prix zu gewinnen, Podien zu feiern und um eine WM zu kämpfen“. Emotional sei das für ihn „sehr wichtig“.

Der Vertrag des 44-Jährigen bei Aston Martin läuft bis Sommer 2026. Dann wäre er 45 – und frischgebackener Vater. Ob Alonso sich nach diesem Zeitpunkt eine weitere Runde im Formel-1-Zirkus antut, bleibt offen. Fest steht: Herausforderungen wird er künftig nicht nur auf der Rennstrecke haben.