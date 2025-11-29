WM-Drama in Katar: Piastri schnappt Norris die Pole weg

Der WM-Kampf biegt in die Zielgerade ein. Im Qualifying von Katar, dem vorletzten Rennen der Saison, sichert sich Oscar Piastri die Pole Position. Dahinter landen seine WM-Rivalen Lando Norris auf Platz 2 und Max Verstappen auf Platz 3.

Oscar Piastri hat im Formel-1-Titelkampf mit dem Sieg im Sprint und der Pole Position für den Großen Preis von Katar zurückgeschlagen. Der McLaren-Pilot legte im Qualifying für das 23. und vorletzte Saisonrennen am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen seine WM-Rivalen Max Verstappen und Lando Norris nach.

Piastri sicherte sich wie im Sprint den ersten Startplatz, die erste Reihe komplettiert Norris (+0,108 Sek.). Der Brite brach seinen letzten schnellen Versuch in Q3 ab, weshalb er noch von seinem Teamkollegen abgefangen wurde. Titelverteidiger Max Verstappen stellte seinen Red Bull auf den dritten Platz (+0,264). Mercedes-Star George Russell, Zweiter im Sprint, lag als Vierter nur knapp dahinter (+0,275).

"Es hat sich das ganze Wochenende großartig angefühlt. Ich bin sehr glücklich", sagte der 24-Jährige nach seiner sechsten Pole. Norris konnte mit den Resultaten am Samstag gut leben. "Ich kann mich über das Wochenende bis jetzt auch nicht beschweren", betonte er. Im Qualifying habe er einfach die zweite Runde nicht zusammengebracht

Verstappens letzte Hoffnung

Titelverteidiger Max Verstappen stellte seinen Red Bull auf den dritten Platz (+0,264). Mercedes-Star George Russell, Zweiter im Sprint, lag als Vierter nur knapp dahinter (+0,275). Nach dem Qualifying blickte der Vierfach-Champion unzufrieden auf den Tag zurück. "Realistisch gesehen wird es morgen hart. Ich hätte es bis jetzt lieber anders gehabt. Es ist noch immer nicht großartig", sagte er über das Verhalten seines Boliden. Helmut Marko gab trotzdem das Motto Sieg aus. "Unsere Hoffnung liegt auf den harten und dem Medium-Reifen, wo die Differenz wesentlich geringer ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein spannendes Rennen wird. Die Hoffnung lebt weiter", sagte der Steirer im ORF.

Die Startposition auf dem Lusail International Circuit etwas außerhalb der Hauptstadt Doha wiegt besonders schwer, da das Überholen schwierig ist. Im Rennen könnten sich aber zusätzliche strategische Optionen bieten. Denn die Reifensätze dürfen aus Sicherheitsgründen nur maximal 25 Runden am Boliden bleiben, weshalb die Piloten mindestens zweimal an die Box kommen müssen.