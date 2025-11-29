Schadensbegrenzung bei Verstappen nach Sprint-Sieg von Piastri

Trotz großer Probleme mit dem Auto hat Max Verstappen im Sprint von Katar den vierten Platz erkämpfen können. Der Niederländer verliert allerdings nur einen Punkt auf WM-Leader Lando Norris, der beim Sieg von Oscar Piastri Dritter wurde.

Oscar Piastri hat im Formel-1-Titelkampf mit dem Sieg im Sprint von Katar zurückgeschlagen. Der McLaren-Pilot gewann am Samstag das letzte kurze Rennen der Saison ungefährdet vor Mercedes-Star George Russell und WM-Leader Lando Norris im zweiten McLaren. Mit seinem dritten Sprint-Erfolg in Katar in Serie verkürzte der Australier seinen Rückstand in der WM-Wertung um zwei Punkte auf 22 Zähler. Max Verstappen im Red Bull wurde Vierter und liegt nun 25 Punkte hinter Norris.

Sollte Norris den Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr) gewinnen, hat der Brite seinen ersten WM-Titel sicher. Der 26-Jährige benötigt vor dem Finale in Abu Dhabi einen Vorsprung von 25 Punkten, um sich vorzeitig zum Weltmeister zu krönen. Das Qualifying für das 23. und vorletzte Saisonrennen, das aufgrund der wenigen Überholmanöver im Sprint durchaus eine große Bedeutung hat, findet am Samstagabend (19 Uhr/jeweils im oe24-LIVE-TICKER) statt.

Im kurzen Rennen auf dem Lusail International Circuit erwischte Pole-Setter Piastri einen guten Start und verteidigte seine Spitzenposition vor Russell und Norris. Der von Startplatz sechs ins Rennen gegangene Verstappen ging relativ problemlos an Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda vorbei. Während Piastri seinen Vorsprung locker verwaltete, musste sich Norris gegen einen Angriff Verstappens wehren. Danach stumpfte das Renngeschehen ab, in den 19 Runden blieben Spannungsmomente aus. Verstappen vermeldete indes weiter Probleme mit dem "Hüpfen" seines Boliden. "Das Bouncing ist nach wie vor schlimm", funkte der Niederländer an die Box.