Bullen-Beben: Insider verrät Fahrer-Tausch bei Red Bull

Teamchef Laurent Mekies kündigte an, dass man nach dem Rennwochenende in Katar das Fahrer-Duo für die kommende Saison verraten wird, nun ist ihm allerdings ein Vertrauter zuvorgekommen.

Während am Wochenende in Katar die Entscheidung um die Fahrer-WM der Formel 1 im packenden Titel-Dreikampf zwischen den McLaren-Stars Lando Norris, Oscar Piastri und Red-Bull-Aushängeschild Max Verstappen fallen könnte, ist eine andere Entscheidung um den Niederländer wohl schon gefallen.

Denn vor dem Saison-Finale in Abu Dhabi nächsten Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) will man beim österreichischen Rennstall die Fahrer-Paarung für das kommende Jahr verkünden und damit das Geheimnis lüften, wer an der Seite von Max Verstappen um WM-Punkte fahren wird.

Doch nun verriet ein Insider während des Sprint-Qualifyings in Katar, wie die zukünftigen Bullen-Paarungen aussehen könnten. Am Samstag im Sprint (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) und am Sonntag beim Grand Prix von Katar (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) könnte die letzte Chance für Verstappen sein, die turbulente Saison noch zu retten. Besonders beachtlich ist allerdings, dass in dieser Saison Max Verstappen mit dem Red Bull 366 Punkte holen konnte. Yuki Tsunoda, der nach zwei Rennen den erfolglosen Liam Lawson ablöste, erarbeitete sich nur 28 Zähler, auch deshalb ist die Zukunft des Japaners bei den Bullen mehr als fraglich.

Rätselraten um Verstappen-Kollege

Alle rätseln, wer nächstes Jahr an der Seite von Verstappen fahren wird. Bislang war Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar der große Favorit, doch der dürfte es nun doch nicht werden, wie Sky-Kommentator David Croft wohl irrtümlich verraten hat.

Der Brite hatte zuletzt schon angedeutet, dass er mehr weiß als die Öffentlichkeit. Live auf Sendung hatte er verraten, dass es derzeit noch einen Dreikampf um das zweite Racing-Bulls-Cockpit zwischen Lawson, Tsunoda und Nachwuchsfahrer Arvid Lindblad gibt.

Nach diesem brisanten Leak gibt es zwei Theorien unter den Fans. Und zwar, dass nichts aus der oftmals kolportierten Beförderung für Hadjar wird und der Franzose ein weiteres Jahr im B-Team Erfahrung sammeln soll. Oder, dass Hadjar gar nicht mehr bei den Racing Bulls eingeplant ist und es nur noch einen Dreikampf um die verbleibenden zwei Cockpits geben wird, mit schlechten Karten für Tsunoda. Fakt ist, dass Red Bull jemanden sucht, der Verstappen im WM-Kampf unterstützen kann. Scheinbar hat man den Fahrer bereits gefunden; die Verkündung wird nächste Woche erwartet.