Linz Textil bekommt mit Jahreswechsel neuen Vorstandssprecher
© Linz Textil

Vorstand schrumpft

01.12.25, 14:47
Schwierige Jahre: Die Linz Textil Holding AG hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich weniger Gewinn erzielt.  

Linz. Die Linz Textil Holding bekommt mit Jahreswechsel einen neuen Vorstandssprecher. Kai Seesemann, seit Juli dieses Jahres Vorstandsmitglied, übernimmt von Friedrich Schopf. Schopf werde auf eigenen Wunsch seinen offiziell bis 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, informierte der Aufsichtsrat am Montag in einer Ad-hoc-Meldung.

Ab 2026 wird der Vorstand von Linz Textil statt aus drei nur mehr aus zwei Personen bestehen.

