Böller Pyrotechnik
© Getty

Aus Tschechien

Salzburger mit verbotener Pyrotechnik an Grenzübergang erwischt

01.12.25, 10:21 | Aktualisiert: 01.12.25, 15:09
F3-Feuerwerke und als Taschenlampen getarnte Taser

Szbg. Silvester lässt schon grüßen: Ein 22-jähriger Salzburger ist am Sonntag am Grenzübergang Weigetschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) erwischt worden, als er Pyrotechnik der Kategorie F3 und als Taschenlampe getarnte Taser aus Tschechien einführen wollte. Die Beamten stellten bei der Routinekontrolle die verbotenen Waffen und Feuerwerke sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wird angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.

Feuerwerke der Stufe F3 dürfen nur mit einer entsprechenden behördlichen Erlaubnis oder einem Befähigungsschein verwendet werden. Der Kauf sowie die Verwendung erfordern eine behördliche Genehmigung. Zudem muss die Verwendung in der Regel vorher bei der zuständigen Ordnungsbehörde angemeldet werden.

