Doskozils "Gratis-Ski"-Programm wird fortgesetzt

Das im Herbst 2024 vom Land Burgenland gestartete Projekt "Gratis-Ski" wird diesen Winter mit leichten Adaptionen fortgesetzt.

Schülerinnen und Schüler der 6. Schulstufe bekommen dabei einen Sportgutschein, den sie für ein Team-Burgenland-Ski-Set oder einen Sportartikel ihrer Wahl einsetzen können. Nun ist es auch möglich, Ski kostenlos auszuleihen. Rund 2.400 Sportgutscheine - 86 Prozent der ausgegebenen - wurden eingelöst, teilte das Landesmedienservice auf APA-Anfrage mit.

Ziel des Projekts ist es, Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben. Im angelaufenen Schuljahr soll es neben den bisherigen Gutscheinen, die bei teilnehmenden Sportartikelhändlern im Burgenland eingelöst werden können, nun auch eine Möglichkeit eines kostenlosen Leih-Ski-Sets geben.

130 Euro-Gutschein an 2.700 Kids

Die "Burgenland-Sportgutscheine" für ein Ski-Set im Team Burgenland-Design oder Sportartikel im Wert von 130 Euro werden an mehr als 2.700 Schülerinnen und Schüler der 6. Schulstufe ausgegeben. Eingelöst werden können sie bis zum 3. Juli 2026. Darüber hinaus biete das Land allen Schülern der AHS-Unterstufe und der Mittelschulen die Möglichkeit, das Ski-Set zusätzlich zum Gutschein gratis auszuleihen, etwa für Sporttage oder private Urlaube. Diese Erweiterung soll die soziale Treffsicherheit erhöhen, hieß es.

Kinder und Jugendliche, die an der burgenländischen Ski-Woche in Zauchensee teilnehmen, können sich ebenfalls kostenlos den Burgenland-Ski ausleihen. Die Koordination erfolgt über den Verein Marke Burgenland in Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen Skiverband. Die Aktion "Burgenland bewegt Kids" ist eine Kooperation des Landes, des Vereins Marke Burgenland, der Bildungsdirektion, der Wirtschaftskammer und der Firma Intersport.