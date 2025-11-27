Wintertrip: Die Packliste für alle, die im Winter verreisen

Wer jetzt auf Winterreise geht, braucht mehr als nur ein schönes Outfit: Schichten, Wärme und clevere Essentials sind Pflicht! Unsere Winter-Packliste zeigt, was wirklich in den Koffer muss, damit Sie unterwegs nicht festfrieren.

Der Dezember steht quasi schon vor Ihrer Tür, winkt freundlich, und bringt Temperaturen mit, die sich hartnäckig rund um den Nullpunkt aufhalten. Aber natürlich hält das niemanden von einer guten Reise ab. Winter-Städtetrip? Klar. Kurzurlaub im Norden? Warum nicht. Ein paar Tage irgendwo, wo es noch kälter ist? Auch dabei! Doch eines müssen wir uns im Winter eingestehen: Die Packliste sieht plötzlich ganz anders aus als im Frühling oder Sommer. Und ja, sie braucht Planung. Denn wer bei minus 3 Grad eine Stadt erkundet, sollte nicht nur an schöne Outfits denken, sondern auch daran, nicht unterwegs zu einem menschlichen Eiswürfel zu werden.

© Getty Images

Die Lösung? Schichten, Schichten, Schichten. Das Schichtprinzip ist im Winter Ihr bester Freund. Und hier kommt die Packliste, mit der Sie sowohl stylish als auch warm bleiben.

1. Kleidung: Die Anti-Frost-Ausrüstung

Mantel + wattierte Jacke (aka: Layering-Champions): Ein warmer, langer Mantel und darunter eine leichte, wattierte Jacke oder Weste. Ziehen Sie beides schon zum Flug an. Spart Platz im Koffer und hält warm, wenn Sie am Zielort in die Kälte treten.

Ein warmer, langer Mantel und darunter eine leichte, wattierte Jacke oder Weste. Ziehen Sie beides schon zum Flug an. Spart Platz im Koffer und hält warm, wenn Sie am Zielort in die Kälte treten. Stiefel mit dicker Sohle: Bitte keine dünnen Sneaker. Ihre Zehen werden es Ihnen nicht verzeihen. Winterstiefel mit Profil und einer robusten Sohle sind ein Muss, idealerweise auch wasserabweisend.

Bitte keine dünnen Sneaker. Ihre Zehen werden es Ihnen nicht verzeihen. Winterstiefel mit Profil und einer robusten Sohle sind ein Muss, idealerweise auch wasserabweisend. Thermo- oder Skiunterwäsche: Die unangefochtenen Held:innen der Wintergarderobe. Dünn, warm, bequem und ideal, um unter Jeans, Kleidern, Pullovern oder Hosen getragen zu werden.

Die unangefochtenen Held:innen der Wintergarderobe. Dünn, warm, bequem und ideal, um unter Jeans, Kleidern, Pullovern oder Hosen getragen zu werden. Pullover in Merino, Cashmere oder guter Wolle: Stylish, warm, nicht zu sperrig.

Stylish, warm, nicht zu sperrig. Schal, Haube & Handschuhe: Die „Ich-bleibe-warm“-Trinity. Ohne die drei sollten Sie keinen Schritt vor die Tür setzen.

2. Beauty & Pflege: Winter-Edition

Handcreme: Wer im Winter reist und keine Handcreme dabeihat, lebt mutig. Die trockene Luft im Flieger plus Kälte draußen sind eine harte Kombi.

Wer im Winter reist und keine Handcreme dabeihat, lebt mutig. Die trockene Luft im Flieger plus Kälte draußen sind eine harte Kombi. Lippenpflege: Gerne einer, der nicht sofort verschwindet. Ihre Lippen werden es brauchen.

Gerne einer, der nicht sofort verschwindet. Ihre Lippen werden es brauchen. Gesichtscreme mit ordentlich Feuchtigkeit: Winterhaut ist anspruchsvoll, geben Sie ihr, was sie will.

Winterhaut ist anspruchsvoll, geben Sie ihr, was sie will. Mini-Sonnencreme: Ja, wirklich. Wintersonne reflektiert auf Schnee stärker, als man denkt.

Warm, stylish, vorbereitet

© Getty Images

Mit der richtigen Packliste wird jede Winterreise ein Erfolg - egal, ob Sie bei -2 Grad einen Weihnachtsmarkt erkunden, durch verschneite Gassen spazieren oder einfach nur auf der Suche nach der besten heißen Schokolade der Stadt sind.