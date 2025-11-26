Skytrax Ranking 2025: AUA unter den saubersten Airlines der Welt

Jedes Jahr vergibt das Flugbewertungsportal Skytrax die begehrten World Airline Awards. Dabei wird auch die sauberste Fluggesellschaft der Welt gekürt und in diesem Jahr hat es auch Austrian Airlines unter die besten Fluggesellschaften geschafft.

Nichts ist nerviger, als den Flugzeuggang entlangzugehen und dann festzustellen, dass man die nächsten Stunden auf einem verkrusteten Sitzkissen neben mysteriösen Flecken verbringen wird. Die Sauberkeit an Bord hat einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden der Passagiere und wird immer wichtiger. Dank der alljährlichen Umfrage des renommierten britischen Portals Skytrax können Passagiere weltweit ihre Erfahrungen teilen und bewerten, welche Airlines in Sachen Hygiene die Nase vorn haben.

Die sauberste Airline der Welt

© Getty Images

Das oberste Treppchen in diesem Ranking erklimmt erneut EVA Air, die taiwanesische Fluggesellschaft, die sich durch ihre makellose Sauberkeit auszeichnet. Wer mit EVA Air fliegt, kann sich auf einen rundum sauberen Flug freuen: saubere Fenster, blitzblanke Sitztaschen, keine klebrigen Armlehnen und sogar die Toiletten sind ein Traum.

Auch Japan und Singapur glänzen

Platz zwei geht an die japanische All Nippon Airways (ANA), gefolgt von Cathay Pacific Airways aus Hongkong auf dem dritten Platz. Singapore Airlines, die immer wieder für ihre hohe Qualität bekannt ist, landet auf dem vierten Platz, dicht gefolgt von Qatar Airways, die sich auch den Titel der besten Airline des Jahres 2025 sicherte. Diese Airlines haben nicht nur in Sachen Service die Nase vorn, sondern setzen auch auf Sauberkeit und Hygiene als eine ihrer höchsten Prioritäten.

Austrian Airlines unter den Top 20 der saubersten Fluggesellschaften

© Getty Images

Auch die österreichische Fluggesellschaft, Austrian Airlines, kann sich über einen beeindruckenden Erfolg freuen. Die AUA hat es im aktuellen Ranking unter die Top 20 der saubersten Airlines geschafft und belegt den 17. Platz! Damit liegt sie nur knapp hinter Swiss (Platz 16) und Finnair (Platz 15), aber noch vor großen Namen wie Qantas, Lufthansa und Saudia.

Die Top 20 der saubersten Airlines 2025:

EVA Air All Nippon Airways (ANA) Cathay Pacific Airways Qatar Airways Singapore Airlines Hainan Airlines STARLUX Airlines Japan Airlines Korean Air China Southern Airlines China Airlines Malaysia Airlines Hong Kong Airlines Asiana Airlines Finnair Swiss International Air Lines Austrian Airlines Qantas Airways Lufthansa Saudia

Asiatische Airlines dominieren das Ranking

Es ist auffällig, dass in den ersten zehn Plätzen des Rankings 2025 ausschließlich asiatische Fluggesellschaften vertreten sind. Die Asien-Pazifik-Region scheint also die Benchmark in Sachen Sauberkeit zu setzen. Die erste europäische Airline in den Top 20 ist Finnair, die es auf Platz 15 schafft und damit als die sauberste europäische Fluggesellschaft gilt.