Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt – der Gewinner überrascht

Wer viel fliegt, kennt das Dilemma: Während viele Billigfluglinien immer enger bestuhlte Kabinen und weniger Beinfreiheit bieten, investieren einige Premium-Airlines zunehmend in den Komfort ihrer Economy Class. Doch welche Fluggesellschaft macht es wirklich am besten?

Die Skytrax World Airline Awards küren jährlich die besten Airlines der Welt. Eine der Kategorien: die beste Economy Class der Welt. Diesmal hat eine asiatische Fluggesellschaft mit Innovationsgeist, Stil und Servicebewusstsein die Konkurrenz hinter sich gelassen.

© Getty Images

Cathay Pacific hat die beste Economy Class der Welt

Die in Hongkong ansässige Cathay Pacific Airways wurde zur besten Economy Class Airline der Welt gewählt. Ausschlaggebend waren nicht nur die modernen, ergonomisch designten Sitze, sondern auch das beeindruckende Bordunterhaltungsprogramm und das außergewöhnliche Essenskonzept.

An Bord der Boeing 777-300ER bietet Cathay Pacific Economy-Reisenden zahlreiche Annehmlichkeiten: verstellbare Kopfstützen, ein cleveres Ablagefach für Smartphones auf Augenhöhe, persönliche Bildschirme mit Bluetooth-Kopfhörer-Konnektivität – und sogar die Möglichkeit, den Belegungsstatus der Bordtoiletten direkt am Bildschirm zu checken.

Beim Catering arbeitet die Airline mit Michelin-inspirierten Küchenchefs zusammen, die auch Hongkongs berühmte Egg Tarts auf den Speiseplan gebracht haben – eine kleine, aber feine Hommage an die Heimatstadt der Airline.

© Getty Images

Die Top 10 Economy Class Airlines 2025

Auf Platz zwei der Airlines mit der besten Economy Class landet Qatar Airways, gefolgt von Singapore Airlines. Besonders bemerkenswert: Neun der zehn besten Airlines stammen aus Asien. Turkish Airlines komplettiert die Top 10 – und ist die einzige europäische Fluggesellschaft im Ranking.

Cathay Pacific Airways Qatar Airways Singapore Airlines ANA All Nippon Airways Japan Airlines EVA Air Emirates STARLUX Airlines Hainan Airlines Turkish Airlines

Obwohl sich viele Reisende längst mit weniger Komfort abgefunden haben, zeigen diese Fluggesellschaften: Economy muss nicht gleich eng, laut und unbequem bedeuten. Wer also das nächste Mal überlegt, ob sich ein paar Euro mehr für ein Ticket lohnen – hier könnte die Antwort klar „Ja“ lauten.