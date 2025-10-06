Das ist die beste Reisezeit für Malediven, Mauritius & andere Inselparadiese

Der Herbst ist grau, der Winter noch grauer – höchste Zeit für Sonne! Von den Seychellen über Mauritius bis zu den Malediven: Wann sollten Sie am besten fliegen? Wir haben für Sie nachgeschaut.

Der Herbst hat Österreich jetzt voll im Griff – bunte Blätter, kühle Luft, und gefühlt jeden Tag ein neuer Regenschauer. Wer genug von grauem Himmel und Dauerjacke hat, träumt wahrscheinlich schon vom nächsten Tapetenwechsel. Und was wäre da besser als eine Insel im Indischen Ozean? Seychellen, Mauritius, Malediven – Namen, die schon beim Aussprechen nach Sonne, türkisblauem Wasser und Kokosnussduft klingen. Doch: Wann ist eigentlich die beste Reisezeit, um wirklich das Maximum aus diesen Paradiesen herauszuholen?

Seychellen – Tropentraum

Die Seychellen sind das ganze Jahr über eine gute Idee – aber das Klima hat so seine Eigenheiten. Grundsätzlich gilt: Beste Reisezeit: April bis Mai und Oktober bis November. In diesen Monaten ist es trocken, sonnig und das Meer ruhig – perfekt zum Schnorcheln und Sonnenbaden. Zwischen Dezember und März kann’s öfter mal regnen, dafür ist die Vegetation dann besonders üppig und grün. Wer Hitze und Feuchtigkeit nicht scheut, findet auch dann paradiesische Bedingungen.

© Getty Images

Mauritius – Der Allrounder im Indischen Ozean

Mauritius liegt auf der Südhalbkugel – das heißt: Während bei uns der Winter herrscht, ist dort Sommer pur! Zwischen Dezember und März ist es heiß, sonnig und das Meer lädt zum Dauerschwimmen ein. Es kann mal einen kurzen tropischen Regenguss geben, aber das stört kaum. Ideal für: Alle, die Sonne, Strand und sanfte Abenteuer (Schnorcheln, Wasserfälle, Ausflüge ins Hochland) kombinieren möchten.

© Getty Images

Malediven – Sonne, Sand und Schnorchelträume

November bis April ist auf den Malediven Trockenzeit – also bestes Wetter für einen Winterurlaub. Warm, sonnig, kaum Regen und glasklares Wasser. Wer im Januar, Februar oder März hinfliegt, erlebt die Inseln in ihrer schönsten Form: ruhige See, fantastische Sicht unter Wasser und Sonnenuntergänge, die aussehen wie gemalt.

© Getty Images

Kapverden – Afrikanisches Inselglück mit Atlantikbrise

Etwas näher, aber nicht weniger paradiesisch: Die Kapverden vor der Küste Westafrikas. Zwischen Januar und März herrschen angenehme 25 Grad, kaum Regen und ein frischer Wind – perfekt zum Sonnen, Kiten oder einfach Seele-baumeln-Lassen. Perfekt für Aktivurlauber:innen, die Sonne lieben, aber keine Tropenhitze brauchen.

© Getty Images

Karibikinseln – Von Barbados bis Aruba: ein Winter ohne Regenjacke

Zwischen Dezember und April hat die Karibik ihre Trockenzeit – und das bedeutet: Traumwetter, stabile Temperaturen und strahlendblauer Himmel. Ob Sie auf Barbados, St. Lucia, Grenada oder den ABC-Inseln (Aruba, Bonaire, Curaçao) landen – überall erwarten Sie Sonne satt und Lebensfreude pur.

© Getty Images

Während in Österreich der Regenschirm zum täglichen Begleiter wird, ist auf den Inseln dieser Welt Hochsaison für Sonne und Meer.