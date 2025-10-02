Weihnachten unter Palmen: Diese Sonnenziele sind nur wenige Flugstunden entfernt

Sie wollen dieses Jahr die frostigen Temperaturen gegen Sonne, Strand und Meer eintauschen? Für Weihnachten unter Palmen müssen Sie nicht um die halbe Welt fliegen. Wir verraten Ihnen die besten Sonnenziele für Ihren Weihnachtsurlaub.

Für viele ist Weihnachten untrennbar mit Schnee, Tannenduft und Glühwein verbunden. Doch es geht auch anders. Statt in dicken Mänteln durch Schnee und Matsch zu stapfen, einfach die Sonne genießen, das Meer hören und die Füße in den warmen Sand graben. Und das Beste: Sie müssen nicht weit reisen, um das Paradies zu erleben! Wir haben die besten Reiseziele für ein „Weihnachten unter Palmen“ zusammengestellt, die Ihre Feiertage zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Kanarische Inseln, Spanien

© Getty Images

Lanzarote, Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura locken im Dezember mit traumhaft mildem Wetter und einer einzigartigen Landschaft. Egal, ob Sie die Lavafelder von Lanzarote bewundern, auf Teneriffa den Teide erklimmen oder auf Fuerteventura an den endlosen Stränden entspannen wollen, hier finden Sie alles, was das Urlauberherz begehrt. Die Temperaturen sind mit 20–22°C angenehm warm und perfekt, um der Kälte zu entkommen.

Madeira, Portugal

© Getty Images

Madeira ist das perfekte Ziel für alle, die Weihnachten inmitten von üppigem Grün und blühenden Blumen feiern wollen. Die Temperaturen sind mit milden 17–19°C angenehm, ideal für eine Wanderung durch die spektakulären Levadas (Wasserkanäle) oder einen Ausflug zu den Vulkanhöhlen. In der Hauptstadt Funchal werden Sie von der festlichen Weihnachtsbeleuchtung verzaubert, während Sie sich mit einem Glas Madeira-Wein in die Festtage einstimmen können.

Ägypten

© Getty Images

Ägypten ist der Geheimtipp für alle, die Weihnachten in der Sonne verbringen möchten. An der Küste von Sharm El Sheikh oder Hurghada genießt du nicht nur traumhafte Strände, sondern auch das kristallklare Wasser, das zum Schnorcheln und Tauchen einlädt. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 20–25°C – perfekt für einen Tag am Strand oder einen Ausflug.

Marokko

© Getty Images

Marokko ist der perfekte Mix aus Kultur, Sonne und Abenteuer! Marrakesch verzaubert mit seinen verwinkelten Gassen, bunten Märkten und prächtigen Palästen, während in Agadir kilometerlange Strände auf Sie warten. Die Temperaturen sind mit 18–20°C mild, sodass Sie bei angenehmen Bedingungen die berühmte Wüste Sahara oder das Atlasgebirge entdecken können. Und die marokkanische Küche mit ihren intensiven Aromen wird Ihnen bestimmt den Atem rauben.

Türkische Riviera

© Getty Images

Die Türkische Riviera ist immer eine Reise wert, und im Dezember erleben Sie hier das Beste aus Sonne und Kultur! Die Region um Antalya und Alanya dir nicht nur traumhafte Strände, sondern auch antike Stätten wie das beeindruckende Theater von Aspendos. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 15–18°C, perfekt für einen Spaziergang entlang der Küste oder ein entspanntes Bad im Meer.

Zypern

© Getty Images

Auf Zypern erwarten Sie angenehme Temperaturen von 17–19°C, ideal für einen entspannenden Weihnachtsurlaub in der Sonne. Die Insel bietet eine Mischung aus entspannten Strandtagen und spannenden Erkundungstouren, ob in der Hauptstadt Nikosia, den antiken Ruinen von Paphos oder den malerischen Bergdörfern im Inneren der Insel. Zypern ist die perfekte Wahl, wenn Sie sich nach einem Weihnachten abseits des Trubels sehnen, aber trotzdem die Sonne genießen möchten.