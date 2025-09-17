Hier erlebt man am meisten: Die spektakulärsten Reiseziele laut National Geographic

Das nächste Jahr wird abenteuerlich! National Geographic präsentiert die spektakulärsten Reiseziele – von Europas Kultur-Hotspots bis zu exotischen Naturparadiesen weltweit. Wandern, Tauchen, Kultur oder Safari – diese Abenteuer dürfen Sie nicht verpassen!

Wer träumt nicht davon, 2025 die Welt zu entdecken – neue Orte, neue Kulturen und unvergessliche Abenteuer? National Geographic hat wieder seine jährliche „Best of the World“-Liste veröffentlicht und präsentiert die spannendsten Erlebnisse für Reisefans. Von Eisfjorden bis Vulkanen – wir starten erstmal in Europa, bevor wir uns auf den Rest der Welt stürzen.

Europa zuerst: Kultur, Natur und Abenteuer vor der Haustür

Sarajevo, Bosnien & Herzegowina

Sarajevo hat dieses Jahr die Leser:innen von National Geographic überzeugt – und das nicht ohne Grund. Hier treffen bewegende Geschichte, Natur und lebendige Kultur aufeinander. Weinverkostungen, Fluss-Rafting und Sehenswürdigkeiten wie der Tunnel der Erlösung machen die Stadt zu einem Erlebnis für alle Sinne.

© Getty Images

Stockholmer Archipel, Schweden

Frische Meeresluft, Inselhüpfen und spektakuläre Wanderungen erwarten Sie auf dem neuen Archipelago Trail. Ideal für alle, die beim Wandern die Seele baumeln lassen und das Meer direkt vor der Haustür genießen wollen.

© Getty Images

Cork, Irland

Musikliebhaber:innen aufgepasst: Das „Sounds from a Safe Harbour“-Festival bringt Kultur, gute Laune und irische Vibes direkt ans Wasser. Regen? Kein Problem – das gehört zum Charme dazu.

© Getty Images

Äußere Hebriden, Schottland

Für Outdoor-Fans: Wandern und Radfahren auf der Hebridean Way-Route durch dramatische Landschaften und wilde Küsten – inklusive Highland-Feeling und dem ein oder anderen Schaf, das neugierig den Weg kreuzt.

© Getty Images

Brașov, Rumänien

Natur pur auf dem 1400 Kilometer langen Transilvanica-Trail: Wandern in den Karpaten, alte Dörfer entdecken und abends in urigen Gasthäusern einkehren – Rumänien zeigt sich von seiner abenteuerlichen Seite.

© Getty Images

Cenobitische Klöster, Italien

Spirituelles Abenteuer gefällig? Meditation, gregorianischer Gesang und Kunst erwarten Sie in den stillen Klöstern. Perfekt, um dem Trubel der modernen Welt zu entfliehen und neue Energie zu tanken.

© Getty Images

Die spektakuläre Weltreise 2025

Jetzt wird es exotisch, aufregend und manchmal auch ein kleines bisschen nervenkitzelig. Die Highlights außerhalb Europas sind ein Traum für Entdecker:innen:

Tunesien – Thugga

Römische Ruinen so gut erhalten, dass man fast erwartet, auf einen Legionär zu treffen. Tempel, Theater und lateinische Inschriften liefern Einblicke in das Leben der Antike, während die Sonne über den Sandsteinen glitzert.

Grönland – Eisfjord-Touren

Gigantische Eisberge, unberührte Fjorde und die Inuit-Kultur: Wer hier unterwegs ist, fühlt sich wie in einem Naturwunder. Dank neuer Direktflüge ist das Abenteuer nun einfacher erreichbar als je zuvor.

Antigua & Vulkan Acatenango, Guatemala

Adrenalin gefällig? Eine Vulkanwanderung auf den 3976 Meter hohen Acatenango mit Blick auf den aktiven Volcán de Fuego liefert spektakuläre Ausblicke, Rauchschwaden und Nebelwälder. Kaffeeplantagen am Wegesrand inklusive.

Raja Ampat, Indonesien

Ein Paradies für Taucher:innen: Korallenriffe voller Farben und eine Artenvielfalt, die fast schon surreal wirkt. Schnorcheln, tauchen oder einfach das Meer bestaunen – hier wird jede Minute zum Highlight.

Bangkok, Thailand

Kultur satt! Restaurierte Tempel wie Wat Chaiwatthanaram, traditionelle Kunstfestivals und die vibrierende Stadt machen Bangkok zu einem Erlebnis für Augen, Ohren und Geschmacksknospen.

Guadalajara, Mexiko

Mariachi-Musik, Charrería und farbenfrohe Festivals – wer Mexiko spüren will, darf sich dieses Live-Erlebnis nicht entgehen lassen. Musik, Tanz und Lebensfreude pur.

Eastern & Oriental Express, Malaysia

Luxuszug durch den Dschungel, exotische Tierbeobachtungen und entspannte Stunden in stilvollen Waggons – eine Reise wie aus einem Film.

Northland, Neuseeland

Tauchen im Poor Knights Reservat, Kiwi-Vögel beobachten und unberührte Natur erleben – Abenteuer in der südlichen Hemisphäre vom Feinsten.

Cerrado, Brasilien

Safari in der einzigartigen Savanne: Maned-Wolves, bunte Vogelwelt und Natur pur erwarten Reisende, die abseits ausgetretener Pfade unterwegs sein wollen.

Suru Valley, Indien

Klettern, Bouldern und Outdoor-Festivals im Himalaya – wer Action sucht, kommt hier voll auf seine Kosten.

Abu Dhabi, VAE

Kunst und Kultur treffen auf Luxus: Neue Museen wie das Guggenheim Abu Dhabi und das Zayed National Museum lassen selbst Architektur-Fans staunen.

KwaZulu-Natal, Südafrika

Safari mit Big Five, spektakuläre Landschaften und unvergessliche Tierbeobachtungen – Afrika pur!

Barbados & Haida Gwaii, Kanada

In Barbados die Geschichte des Sklavenhandels erkunden, in Kanada Wale beobachten und in die Kultur der Haida eintauchen – zwei Kontinente, unvergessliche Eindrücke.

Murray River, Australien & Boise, Idaho, USA

Flusskreuzfahrten mit Weinverkostung, Barbecues, Basken-Festivals mit Musik, Tanz und Sport – Abenteuer kennt keine Grenzen.

Egal ob Sie durch antike Ruinen schlendern, auf einen Vulkan steigen oder im Dschungel Tiere beobachten – National Geographic zeigt, wo Ihre nächste große Reise hingehen sollte.