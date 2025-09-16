Herbst rund um Wien: 13 Ausflugsziele für jede Wetterlage

Herbst rund um Wien? Klingt nach buntem Laub, frischer Luft – und manchmal nach Regen. Aber keine Sorge: Ob Wandern auf der Rax, mystische Myrafälle, Spaziergang im Schlosspark Laxenburg oder Museumsrunde bei Nieselwetter – hier finden Sie Ausflugsziele für jedes Herbstwetter.

Der Herbst ist da – und mit ihm die große Frage: Was macht man jetzt an freien Tagen? Wien ist zwar traumhaft schön, aber manchmal will man doch raus in die Natur, den Kopf lüften oder einfach mal was Neues sehen. Und das Beste: Rund um die Stadt gibt es Ausflugsziele für jedes Wetter. Ob Sonne, Regen oder Nebelgrau – hier finden Sie das passende Programm.

Für sonnige Herbsttage – raus in die Natur

© Getty Images

1. Wienerwald-Wanderungen

Goldene Blätter, frische Luft und jede Menge Jausenstationen. Ob rund um den Leopoldsberg, den Kahlenberg oder die Sophienalpe – hier bekommen Sie Bewegung und Ausblick in einem. Bonus: Ein Glas Sturm gibt’s unterwegs oft auch.

2. Hohe Wand

Perfekt für alle, die Natur und Nervenkitzel lieben. Von gemütlichen Wanderwegen bis zum Skywalk mit spektakulärer Aussicht – hier wird selbst Höhenangst spannend. Und das Panorama im Herbst? Ein Traum!

3. Wandern auf der Rax

Die Rax ist der Wiener Hausberg deluxe. Mit der Seilbahn gemütlich rauf und dann herrliche Höhenluft schnuppern – von entspanntem Spaziergang bis zur alpinen Tour ist alles drin. Im Herbst besonders stimmungsvoll, wenn das Laub im Tal leuchtet.

4. Myrafälle in Muggendorf

Ein echtes Natur-Highlight: Holzstege führen durch ein wildromantisches Tal mit Wasserfällen. Besonders schön im Herbst, wenn das Wasser rauscht und das Laub bunt raschelt. Festes Schuhwerk nicht vergessen!

5. Wachau erkunden

Ein Klassiker, aber im Herbst unschlagbar: Weinberge in allen Farben, Marillenbrand zum Aufwärmen und Spaziergänge entlang der Donau. Und wer lieber radelt – der Donauradweg ist jetzt viel entspannter als im Sommer.

6. Schlosspark Laxenburg

Fast schon kitschig schön: bunte Blätter, große Teiche und das berühmte Franzensburg-Schlösschen mitten im Wasser. Ideal für einen entspannten Spaziergang mit einem Coffee To Go.

Für kühle, aber trockene Tage – Kultur & Kulinarik

© Getty Images

7. Schloss Hof & Schloss Niederweiden

Die barocken Gartenanlagen sind im Herbst besonders stimmungsvoll. Ein Spaziergang durch raschelndes Laub plus ein Blick ins Schloss – fast wie eine Zeitreise.

8. Carnuntum – römische Stadt

Einmal wie ein Römer durchs Herbstlaub stapfen? In Carnuntum können Sie rekonstruierte Villen und Thermen entdecken. Und wenn es frisch wird: Glühwein gibt’s dort oft auch.

9. Heurigenrunde in Grinzing oder Stammersdorf

Gut, nicht wirklich „außerhalb Wiens“, aber nah dran. Zwischen Kastanien, Sturm und Brettljausen fühlt sich ein Heurigenbesuch im Herbst fast noch gemütlicher an.

Für graue Regentage

© Seegrotte Hinterbrühl

10. Stift Klosterneuburg

Das Stift ist bei jedem Wetter beeindruckend, bei Regen aber ein echter Geheimtipp. Kunst, Geschichte und einer der größten Weinkeller Europas machen trübe Tage sofort goldener.

11. Seegrotte Hinterbrühl

Ein bisschen mystisch, ein bisschen Abenteuer: Mit dem Boot über den größten unterirdischen See Europas – fast wie in einem Fantasyfilm. Perfekt, wenn draußen Nieselregen herrscht.

12. Landesmuseum Niederösterreich in St. Pölten

Perfekt für alle, die Kultur und Wissen kombinieren wollen. Von Geschichte über Kunst bis Natur gibt’s hier genug zu entdecken, um einen ganzen grauen Tag bunt zu machen.

13. Schokoladenmuseum von Heindl

Okay, offiziell fast noch Wien, aber für Schokolade kann man schon mal einen Ausflug riskieren. Drinnen, warm und süß – was will man an einem trüben Tag mehr?

Rund um Wien gibt es im Herbst für jede Laune und jedes Wetter das passende Ziel – von sonnigen Wanderungen über mystische Wasserfälle bis zu kuscheligen Museumsbesuchen. Egal ob mit Gummistiefeln, Wanderschuhen oder Regenschirm.