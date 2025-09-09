Weinwandern im Herbst: Die besten Routen in und rund um Wien

Beim Weinwandern gilt: Der Weg ist das Ziel und im Herbst wird der Spaziergang durch die Weingärten zum absoluten Highlight! Deshalb haben wir die ultimativen Weinwanderungen in und rund um Wien für Sie zusammengestellt.

Wenn sich die Blätter in leuchtendem Gold und Rot färben, zeigen sich die Weinberge von ihrer schönsten Seite. Jetzt ist die perfekte Zeit, die atemberaubenden Weinlandschaften zu erleben: Wandern Sie durch idyllische Rebenfelder, atmen Sie den Duft reifer Trauben ein und genießen Sie zwischendurch in den besten Heurigen der Region ein Glas des feinsten Weins. Wir verraten Ihnen, wo Sie die besten Touren erleben können.

Wien: Neustift am Walde bis Nußdorf

© Getty Images

Direkt vor den Toren der Stadt finden sich beeindruckende Weinlandschaften, die zum Staunen einladen! Die Wanderung von Neustift am Walde nach Nußdorf, ein malerischer 10-Kilometer-Trip, führt Sie mitten durch Wiens charmanteste Weingärten. Rund 16 Heurige entlang des Weges warten auf Sie, um Ihren Durst zu stillen. Wer die Route wählt, darf sich auf malerische Ausblicke auf die „Sisi Kapelle“ und das traditionsreiche Weingut Cobenzl freuen – und natürlich auf jede Menge Gelegenheit, ein Gläschen Wein direkt aus der Region zu verkosten!

Wien: Stammersdorf bis Strebersdorf

Kaum zu glauben, dass sich direkt hinter der Brünner Straße in Floridsdorf ein charmantes Weindorf versteckt! Die Wanderung von Stammersdorf nach Strebersdorf führt Sie durch wunderschöne Weingärten, vorbei an traditionellen Kellergassen, und gipfelt mit einem atemberaubenden Blick auf die Wiener Skyline. Überall auf dem Weg gibt es Heurigenlokale, in denen man bei einem Glas Grünen Veltliner oder Rotgipfler den Moment genießen kann.

Wien: Mauer

Wer meint, er kennt schon alle Wiener Weinwanderwege, hat noch nicht den Mauer-Weinweg entdeckt! Mit nur 4,6 Kilometern ist sie perfekt für diejenigen, die es gerne etwas gemütlicher angehen oder mit der ganzen Familie unterwegs sind. Die Route führt an traditionellen Heurigen vorbei und gewährt zudem einen Blick auf die beeindruckende Wotruba-Kirche. Ein entspannter Spaziergang, der sowohl die Seele als auch den Gaumen verwöhnt!

Niederösterreich, Wachau: Krems bis Dürnstein

© Getty Images

Auf der Wanderung von Krems nach Dürnstein erleben Sie 12 Kilometer puren Genuss. Die Strecke führt durch malerische Gassen, vorbei an alten Weinkellern und Steinterrassen, bis zur mittelalterlichen Stadt Dürnstein. Hier erwartet Sie nicht nur ein atemberaubender Blick auf die Burgruine, sondern auch eine Reihe von Heurigen, die zum Verweilen einladen.

Niederösterreich, Retz: Weinwanderweg zum Altenberg

Wer das authentische Weinviertel erleben möchte, sollte den Weinwanderweg zum Altenberg in Retz nicht verpassen. Mit etwa 6 Kilometern führt dieser Weg durch die schönsten Rieden der Region, vorbei an idyllischen Weingärten und dem Winzerhaus Altenberg. Der charmante Heurige am Ende der Wanderung sorgt für den perfekten Abschluss!

Niederösterreich: Langenlois

Hier wandern Sie über uralte Pfade und entdecken faszinierende Weinlandschaften. Besonders spannend sind die sogenannten „Weinsafes“ – kleine, charmante Verkostungsstationen, die die Wanderer mit einer Vielzahl an Weinen locken. Und wer möchte, kann sich mit einem Degustationsset und einem Schlüssel für diese speziellen Weinsafes ausstatten, um während des Weges eine ganz besondere Weinerfahrung zu machen.

Niederösterreich: Baden-Gumpoldskirchen

Mit 8,6 bis 10,3 Kilometern ist diese Strecke locker zu bewältigen und bietet gleichzeitig beeindruckende Ausblicke auf die Wiener Hochquellwasserleitung und die umliegende Natur. Besonders im September verwandelt sich die Strecke in ein wahres Schlemmerparadies: Bei der Genussmeile laden Weinbauern und Gastronomiebetriebe mit regionalen Köstlichkeiten und Weinen zum Verweilen ein.