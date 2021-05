Nach einem verdienten Sieg über die Rangers geht es für die Dragons in der Tabelle der AFL wieder nach oben.

Die Danube Dragons haben in der österreichischen Football-Liga (AFL) mit einem klaren 33:7-Sieg am Sonntag gegen die Rangers Mödling zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit diesem Erfolg eroberten die Wiener den dritten Tabellenplatz zurück. Running Back Dominik Mattes erlief gleich drei Touchdowns.