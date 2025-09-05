Traum-Routen: Die schönsten Herbstwanderwege in und rund um Wien

Im Herbst locken die Berge mit ihrer farbenfrohen Kulisse, denn die Natur präsentiert sich jetzt in ihrer schönsten Form. In und rund um Wien warten unzählige Wanderwege darauf, entdeckt zu werden. Hier können Sie in die goldene Farbenpracht eintauchen und den Alltag hinter sich lassen.

Der Herbst verwöhnt uns mit bunten Farben, klarer Luft und atemberaubenden Aussichten, die perfekte Kulisse für unvergessliche Wanderungen. Egal, ob Sie viel Wander-Erfahrung mitbringen oder einfach auf der Suche nach einem erholsamen Ausflug in die Natur sind: Hier finden Sie die besten Routen, um das herbstliche Wien und seine Umgebung zu entdecken!

Naturpark Hohe Wand, Niederösterreich

© Getty Images

Die Hohe Wand in Niederösterreich bietet Ihnen eine Rundwanderung, die Sie mitten ins Herz der Natur führt. Hier erwartet Sie eine perfekte Mischung aus schroffen Felsen, beeindruckenden Panoramen und einer faszinierenden Tierwelt. Der Naturpark lädt Sie ein, die Seele baumeln zu lassen oder bei den zahlreichen Klettersteigen und Abenteuerstationen ordentlich ins Schwitzen zu kommen. Der herbstliche Zauber der Wälder und die frische Luft machen den Ausflug zu einem besonderen Erlebnis.

Ötschergräben, Niederösterreich

Der "Grand Canyon" Niederösterreichs bietet Ihnen tief eingeschnittene Schluchten, beeindruckende Wasserfälle und grüne Wälder, die im Herbst in feurigen Farben erstrahlen. Auf den Wanderwegen entlang der Schlucht erleben Sie das spektakuläre Zusammenspiel von Wasser und Felsen und können die dramatische Kulisse der Umgebung auf sich wirken lassen.

Weinweg in Langenlois, Niederösterreich

Im Herbst gibt es kaum etwas Schöneres, als durch die malerischen Weingärten von Langenlois zu spazieren. Der Weinweg führt Sie entlang der Rebstöcke, die in goldenen und roten Farben erstrahlen. Der Duft von Trauben liegt in der Luft, und die atemberaubenden Ausblicke auf die sanften Hügel Niederösterreichs machen diesen Weg zu einem wahren Genuss für die Sinne. Der Weg ist ideal für eine entspannte Wanderung, bei der Sie nicht nur die Schönheit der Natur genießen, sondern auch einen Abstecher in eines der vielen Weingüter machen können.

Semmering Panoramawandern

© Getty Images

Der Semmering ist der perfekte Ort, um den Herbst von seiner schönsten Seite zu erleben. Auf den Wanderungen von Sonnwendstein nach Hirschenkogel genießen Sie nicht nur atemberaubende Panoramablicke auf die umliegenden Gipfel und das weite Tal, sondern auch die prachtvollen Farben des Herbstwaldes, der sich in den lebendigsten Rottönen zeigt. Ein besonderes Highlight: Sie können die Wanderung bequem mit einer gemütlichen Fahrt mit der Semmeringbahn kombinieren, einem UNESCO-Weltkulturerbe!

Wiener Wasserleitungsweg

Hier spazieren Sie nicht nur durch wunderschöne herbstliche Wälder, sondern tauchen ein in die Geschichte der Stadt. Der Weg führt Sie entlang der historischen Wasserleitungen, die Wien seit Jahrhunderten mit Trinkwasser versorgen. Malerische Ausblicke auf die Wiener Berge und das bunte Farbenspiel der Blätter sorgen für die perfekte Herbstatmosphäre.

Rundumadum Weg um Wien

Auf diesem 120 Kilometer langen Rundweg umrunden Sie die gesamte Stadt und tauchen dabei in die vielen grünen Oasen ein, die Wien zu bieten hat. Von den Weinbergen bis zu den Wäldern, der Herbst verleiht jedem Schritt auf diesem Weg eine besondere Magie. Sie können die gesamte Strecke in mehreren Etappen erwandern oder auch nur einzelne Abschnitte für eine kürzere Wanderung auswählen.

Stadtwanderweg Bisamberg

© Getty Images

Ein weiterer Geheimtipp ist der Stadtwanderweg Bisamberg, der eine perfekte Mischung aus Stadt- und Naturerlebnis bietet. Der Weg führt Sie auf den Bisamberg, der im nördlichen Wiener Umland liegt und einen fantastischen Blick auf die Stadt und die umliegenden Weingärten gewährt. Besonders im Herbst, wenn die Weinstöcke in leuchtenden Farben erstrahlen, ist dieser Wanderweg ein wahres Vergnügen.