Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten
© Getty Images

Österreich

Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten

22.08.25, 11:37
Wellness mit Berg- oder Seeblick gefällig? Österreich bietet die perfekte Kulisse für ein erholsames Weekend: Tirols Spa-Resorts, die Thermen im Salzburger Land und in der Steiermark sowie Kärntens Seewellness machen Entspannung garantiert zur schönsten Auszeit des Jahres. 

Einfach mal raus, durchatmen und die Seele baumeln lassen – klingt gut, oder? Österreich ist nicht nur für Skiurlaub und Wanderferien bekannt, sondern auch ein echtes Wellness-Paradies. Von den Bergen bis zu den Seen finden Sie hier alles, was ein perfektes Weekend zum Runterkommen braucht. 

Tirol – Wellness mit Bergpanorama

Allen voran natürlich Tirol. Hier locken nicht nur endlose Bergwelten, sondern auch einige der schönsten Spa-Resorts des Landes. Besonders beliebt sind der Achensee, Kitzbühel oder Seefeld. Stellen Sie sich vor: Nach einer Bergwanderung oder einem Tag auf der Skipiste direkt in die Sauna mit Blick auf die verschneiten Gipfel – Entspannung deluxe! 

Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten
© Getty Images

Salzburger Land – zwischen Bergen und Thermalquellen

Wer es ein wenig mondän mag, ist im Salzburger Land bestens aufgehoben. In Zell am See genießen Sie Wellness mit Blick auf den See und die Berge, während Bad Gastein schon seit Jahrhunderten für seine Heilquellen berühmt ist. Hier verschmilzt alpiner Charme mit modernem Spa-Luxus.

Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten
© Getty Images

Steiermark – Thermalregion vom Feinsten

In der Steiermark heißt es: Eintauchen, aufatmen, auftanken. Die Region rund um Loipersdorf und Bad Blumau ist ein wahres Eldorado für Thermal-Fans. Besonders in Bad Blumau, wo die Therme vom Künstler Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde, ist das Entspannen fast schon Kunst. 

Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten
© Getty Images

Kärnten – Wellness am Wasser

Und dann wäre da noch Kärnten. Während im Rest des Landes Berge dominieren, genießen Sie hier Wellness direkt am See. Ob Wörthersee oder Millstätter See – die Spa-Resorts punkten mit Seeblick, eigenen Badestegen und großzügigen Saunalandschaften. 

Wellness-Weekend in Österreich: Die schönsten Regionen zum Abschalten
© Getty Images

 

Ob Berg oder See, Thermalquelle oder Infinity-Pool: In Österreich finden Sie für jedes Wellness-Herz die passende Kulisse.

