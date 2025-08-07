Die schönsten Sommerwanderungen in Österreich zum Abkühlen

Während die Temperaturen steigen, bietet die Natur zahlreiche Orte, um sich zu erfrischen und gleichzeitig die Schönheit des Landes zu genießen. Hier sind einige der schönsten Wanderungen in Österreich, die sich besonders gut für eine kühlende Auszeit eignen.

Die Temperaturen steigen wieder, doch die Natur bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich zu erfrischen. Ob an einem sprudelnden Wasserfall, in einer tiefen Schlucht oder auf einem hochalpinen Gipfel, hier findet jeder Wanderer die perfekte Abkühlung. Hier kommen die besten Tipps für erfrischende Sommerwanderungen!

1. Seisenbergklamm, Salzburg

© Getty Images

Wenn es draußen heiß wird, führt kein Weg an der Seisenbergklamm in Salzburg vorbei. Diese imposante Klamm schlängelt sich durch ein wildromantisches Tal und sorgt durch ihre schattigen Schluchten und kühlen Wasserfälle für willkommene Abkühlung. Die Wanderung entlang des sprudelnden Wassers ist ein wahres Erlebnis für alle Sinne. Ein wahrer Geheimtipp für alle, die die Natur genießen und sich gleichzeitig erfrischen möchten.

2. Dachstein, Oberösterreich

Der Dachstein bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch eine willkommene Abkühlung. Auf den höher gelegenen Wanderwegen, insbesondere in der Nähe des Dachstein Gletschers, trifft man auf erfrischende Bergluft und faszinierende Gletscherformationen. Die Wanderung hier führt durch kühle Bergwälder und entlang kristallklarer Bergbäche.

3. Ötschergäben, Niederösterreich

Im südwestlichen Teil von Niederösterreich liegt das einzigartige Ötschergäben-Gebiet, das mit seinen tiefen Schluchten, steilen Felsen und üppigen Wäldern für eine angenehme Abkühlung sorgt. Die Wanderung entlang des Ötscherbachs, der sich durch die schattigen Wälder windet, ist nicht nur erfrischend, sondern auch abwechslungsreich. Immer wieder kommt man an kleinen Wasserfällen und Bachläufen vorbei, die für eine kühle Brise sorgen.

4. Nationalpark Gesäuse, Steiermark

© Getty Images

Der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark ist ein weiteres Naturjuwel, das für eine willkommene Erfrischung sorgt. Mit seinen imposanten Felsen, tiefen Schluchten und kristallklaren Flüssen bietet dieser Park nicht nur spektakuläre Aussichten, sondern auch viele Wanderungen entlang von Gewässern, die für ein kühlendes Erlebnis sorgen. Besonders schön ist die Wanderung entlang des Enns-Flusses, wo die kühle Luft vom Wasser direkt in den Wanderweg zieht.

5. Tscheppaschlucht, Kärnten

Die Tscheppaschlucht in Kärnten ist besonders beeindruckend. Die Wanderung führt durch eine tiefe Schlucht, die von tosenden Wasserfällen und plätschernden Bächen geprägt ist. Das kühlende Nass spritzt einem immer wieder ins Gesicht und sorgt für eine angenehme Erfrischung während der Wanderung. Besonders beeindruckend ist die Hängebrücke, die über die Schlucht führt und spektakuläre Ausblicke bietet.

6. Myrafälle, Niederösterreich

Die Myrafälle in Niederösterreich sind ein wahres Paradies für Wasserliebhaber und Wanderfreunde. Die Wanderung führt durch ein zauberhaftes Tal, das von einer Vielzahl an Wasserfällen durchzogen ist. Die Myrafälle sind bekannt für ihre imposante Größe und ihre wilde Schönheit. Auf der Wanderung entlang des Wassers kommt man immer wieder an kleinen Teichen und Bächen vorbei, die für die nötige Erfrischung sorgen.

7. Gipfeltour Glungezer, Tirol

Für die Abenteurer unter den Wanderern bietet die Gipfeltour Glungezer in Tirol eine ganz besondere Herausforderung – und das bei angenehm frischer Bergluft. Auf dieser Tour gelangt man auf den Gipfel des Glungezers, der auf über 2.600 Metern Höhe thront. Während der Wanderung kommt man durch kühle Wälder und über hochalpine Wiesen, die für eine wohltuende Erfrischung sorgen. Der Ausblick vom Gipfel auf die umliegenden Berge ist dabei nicht nur ein Highlight, sondern auch eine Belohnung für die Anstrengung.