Die schönsten Badeseen in Österreich im großen Check

Unsere heimischen Seen bieten nicht nur Abkühlung an heißen Tagen, sondern sind auch erfrischende Hotspots für die schönsten Wassersport-Aktivitäten. Wir verraten, wo Sie heuer unbedingt noch ins kühle Nass springen müssen.

Österreichs Badeseen punkten nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität- sie zählen zu den saubersten Gewässern in ganz Europa. Wir wissen, was Sie im Sommer 2025 an heimischen Seen entdecken und erleben können.

Oberösterreich

Attersee

Neben dem Wasserspaß bieten auch Oberösterreichs Seen, wie Attersee, Mondsee und Traunsee, einen bunten Mix an Aktivitäten. Der 47 km² große Attersee - der größte Binnensee Österreichs -wird aufgrund seiner tieftürkisen Farbe auch gerne "das Meer des Salzkammerguts" genannt. Mit 26 beschilderten Tauch-Einstiegsstellen, Tauchschulen, Tauchbasen und einer Tiefe von 171 Metern, bei der sogenannten schwarzen Brücke, ist dieser das Tauchparadies Österreichs.

© Getty Images

Veranstaltungstipp für den Attersee: Von 10. bis 13. Juli steht wieder das Beachvolleyball-Event PRO Beach Battle MASTERS 2025 presented by HOLTER im Rahmen der win2day BV Tour PRO 2025 in Seewalchen am Attersee im Strandbad Litzlberg am Programm. Die Veranstaltung PRO Beach Battle besteht bereits seit 2011 und hat sich in den letzten Jahren zum größten nationalen Beachvolleyball Event entwickelt. Auch in diesem Jahr verspricht die Veranstaltung großartige Atmosphäre und mitreißende Stimmung.

Kärnten

Wörthersee

Bei den Kärntner Seen hat man die Qual der Wahl: Nicht weniger als 1.270 Gewässer -vom vitalisierenden Gebirgssee bis zum weitläufigen Stausee - haben Kärnten den Spitznamen "Land des Wassers" eingebracht. Der Wörthersee ist - eben dem Klopeiner See - einer der wärmsten Seen Österreichs (Wassertemperatur im Sommer bis 26 °C) und wird aufgrund seines türkisfarbenen Wassers auch oftmals "österreichische Karibik" genannt.

© Getty Images

Er bietet einfach ideale Bedingungen für einen Badeurlaub, dank der guten Winde (3 bis 4 Knoten) aber auch für Segler und Surfer. Und wen es vom Wasser mal in die Berge zieht - den herrlichsten Ausblick auf den See hat man vom Aussichtsturm des Pyramidenkogels, der südlich vom See in den Gurktaler Alpen liegt. Veranstaltungstipp: Weiße Nächte verspricht die Weiße Woche Indian Summer von 14. bis 20. Juli. Und heiße Nächte das Pink Lake LGBTQ+ Festival von 28. bis 31. August direkt am Wörthersee.

Millstätter See

© Getty Images

Ein besonders romantisches Gewässer (und ideal für Ruhesuchende!) ist der Millstätter See. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität und ist stark mineralstoffhaltig, wodurch es sich besonders weich anfühlt. Insgesamt 11 Strandbäder laden hier zum Baden ein. Tipp: Eine Tour mit dem Ruderboot zu versteckten Buchten am waldverwachsenen Millstätter-See-Südufer und dort ein Picknick zu zweit genießen. Und hinterher legt man wieder am Millstätter Schillerstrand an - mit herrlichem Blick auf den Höhenrücken der Millstätter Alpe natürlich.

Klopeiner See

© Getty Images

Der Klopeiner See ist mit seinen 48 Metern Tiefe und seinen Wassertemperaturen bis zu 29 °C der wärmste Badesee Europas! Mit Österreichs einziger durchgehender Seepromenade und der hervorragenden Wasserqualität eignet er sich perfekt zum Schwimmen, Flanieren, Sporteln oder Wellnessen. Rund um den See gibt es zahlreiche private aber auch öffentlich zugängliche Strandbäder -jedes für sich einzigartig und besonders. Ein tolles Ausf lugsziel für Naturfans ist übrigens das Sablatnigmoor, ein Naturparadies mit über 200 Vogelarten und einer intakten Pflanzenvielfalt.

Steiermark

Grundlsee

Mit einer Fläche von fünf Quadratkilometer ist der Grundlsee der größte See der Steiermark und trägt den Beinamen "Steirisches Meer". Top hier: Der Badestrand zieht sich in einer Länge von 14 Kilometer rund um den Grundlsee und ist bis auf ein paar private Strände frei zugänglich. Ein Hit für Taucher ist die Scuba Academy Tauchschule Grundlsee am Ostufer in Gößl.

Tirol

Achensee

© Getty Images

Der Achensee, auch "Meer der Tiroler" genannt, gilt als ideales Segelund Surfrevier. Der Alpen-Fjord liegt eingebettet zwischen zwei gewaltigen Gebirgszügen, dem Rofan-und dem Karwendelmassiv - ein ideales Terrain für Aktivurlauber.

Salzburg

Fuschlsee

© Getty Images

Der türkisfarbene Fuschlsee findet sich nur wenige Kilometer vor der Mozartstadt Salzburg und ist ein ganz besonderes Stand-up-Paddling-Paradies.