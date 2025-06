Statt Wörthersee: Diese Seen in Kärnten sind noch echte Geheimtipps

Wörthersee? Kennen wir. Voll ist er auch. Wer lieber ins Wasser springt ohne vorher stundenlang einen freien Platz zu suchen, sollte diese stillen, wunderschönen Kärntner Seen kennen. Sie sind nicht nur echte Geheimtipps – sondern auch die entspanntere Sommerfrische.

Der Wörthersee ist schick, laut – und im Sommer oft pickepackevoll. Wer sich nach türkisblauem Wasser ohne Menschenmassen sehnt, ist in Kärnten trotzdem richtig. Denn abseits vom Jetset-See verstecken sich idyllische Badeseen, die Ruhe, Natur und Erfrischung bieten – ganz ohne Promi-Gedränge. Hier kommen die schönsten Alternativen für Ihren Sommer!

Rauschelesee – klein, fein und naturnah

Nur ein Katzensprung vom Wörthersee entfernt – aber eine komplett andere Welt: Der Rauschelesee liegt ruhig im Keutschacher Seental und ist so charmant untouristisch, dass man fast flüstern möchte. Kein Trubel, kein Jetset, dafür stille Ufer, klares Wasser und Natur pur. Familien freuen sich über den „Zauberwald“-Spielplatz – und alle anderen über das Gefühl, an einem Ort zu sein, den nicht alle kennen.

Gösselsdorfer See – dunkel, warm, gesund

Klingt mystisch? Ist es auch ein bisschen! Umgeben von Naturschutzgebiet, mit tiefdunklem Wasser und Blick auf die Berge bietet der Gösselsdorfer See echte Wohlfühl-Atmosphäre. Das Wasser gilt sogar als besonders gesundheitsfördernd. Maximal drei Meter tief, bis zu 28 Grad warm – ein entspannter Geheimtipp in der Marktgemeinde Eberndorf.

Turnersee – Stille Wasser mit Karawankenblick

Wem der Klopeiner See zu wuselig ist, der geht einfach zwei Seen weiter: Der Turnersee ist kleiner, ruhiger, wärmer – und hat Trinkwasserqualität. Besonders schön: der Panoramablick auf die Karawanken. Und wer nicht nur baden, sondern auch entdecken will, kann gleich noch ins benachbarte Sablatnigmoor abtauchen – mit den Wanderschuhen, versteht sich.

Maltschacher See – warm, familienfreundlich, unterschätzt

Bis zu 6,5 Meter tief, oft über 25 Grad warm und ohne Motorboote – der Maltschacher See bietet alles, was’s für einen entspannten Badetag braucht. Beim Naturbad Maltschach baden Sie sogar kostenlos, und wer Hunger hat, kehrt beim Seewirt ein. Besonders familienfreundlich: das Strandbad Sonnenresort mit Spielplatz und Tretbooten.

Goggausee – das stille Juwel auf 770 Metern

Hoch oben und fernab vom Trubel liegt der Goggausee – eingebettet in ein windstilles Becken mitten in den Wimitzer Bergen. Der See ist kühler (ca. 25 Grad), dafür aber ein Paradies für alle, die absolute Ruhe suchen. Keine Hotelburgen, keine Party. Nur Wasser, Wald – und wohltuende Abgeschiedenheit.

Weissensee – smaragdgrün und motorbootfrei

Okay, kein richtiger Geheimtipp mehr – aber der Weissensee ist einfach zu schön, um ihn wegzulassen. Smaragdgrün, langgezogen, autofrei am Westufer – und im Sommer nie überfüllt. Wer den perfekten Mix aus Natur, Stil und Ruhe sucht, wird hier fündig.

Kärnten hat viele schöne Seiten – und einige davon sind deutlich ruhiger als der Wörthersee.