× Kärntner Seen im großen Sommer-Check: Wörthersee, Faaker See & Co.

Umgeben von wunderschöner Natur, begeistern die Kärntner Seen das ganze Jahr über große und kleine Urlauber. Neben zahlreichen Wassersportarten locken der Wörthersee, der Millstätter See oder der kleine Brennsee auch mit einem breit gefächerten Entspannungs-und Aktivangebot.

Rund 200 Seen gibt es in Kärnten. Kein Bundesland hat mehr davon. Da lockt zum Beispiel der türkis-blaue Wörthersee mit seinen nächtlichen Strandpartys oder der Millstätter See, mit seinen romantischen Buchten und idyllischen Badeplätzen. Und last, but not least der Brennsee - ein echter Geheimtipp für sportliche Familien. Zudem punkten die Gewässer nicht nur mit ihren malerischen Naturlandschaften, sondern auch mit ihrer hohen Wasserqualität -immerhin zählen sie zu den saubersten Gewässern in ganz Europa.

Millstätter See

Zwischen den Nockbergen, Hohen Tauern und Wolfsbergrücken findet sich der wasserreichste See Kärntens, der herrliche Millstätter See, der im Sommer Temperaturen bis zu 27 °C aufzuweisen hat. Das Wasser des Sees hat Trinkwasserqualität und ist stark mineralstoffhaltig, wodurch es sich besonders weich anfühlt. Insgesamt 12 Strandbäder laden hier in den Sommermonaten zum Baden ein.

Besonders empfehlenswert ist eine Tour mit dem Ruderboot. Damit geht es zu versteckten Buchten am waldverwachsenen Millstätter-See-Südufer, die sich perfekt für ein Picknick zu zweit anbieten. Und hinterher legt man wieder am Millstätter Schillerstrand an - mit herrlichem Blick auf den Höhenrücken der Millstätter Alpe natürlich. Dort, bei der Alexanderhütte, beginnt übrigens der Weg der Liebe, der Sentiero dell'Amore, ein aussichtsreicher Abschnitt des Millstätter See Höhensteigs bzw. des Alpe-Adria-Trails.

Tipps: Gut ausgebaute Wanderwege führen von den sonnigen Ufern bis weit in den UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge hinein, wo der Duft von Zirbe und Speik die Luft erfüllt. Die Wege zu unvergesslichen Gipfel-Siegen können dank der Sommerbergbahnen entspannt abgekürzt werden. Auch auf zwei Rädern lässt sich die Schönheit der Region ideal erkunden: Europas längster Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim bietet aufregende Abfahrten für Bike-Begeisterte, während der Millstätter See Radweg mit traumhaften Ausblicken und einer familienfreundlichen Routenführung begeistert.

Faaker See

Aufgrund seiner Wärme ist der Faaker See besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Die meisten Strandbäder punkten zudem mit kinderfreundlichen, f lachen Seeufern plus Wasserrutsche.

Tipps: Auf dem SUP oder mit einem Kajak entdeckt man den Faaker See zwischen Seerosenblättern und geheimen Wegen im Schilf -auf eigene Faust oder im Zuge einer geführten Tour. Die schönsten Blicke von oben auf den Faaker See erhascht man vom Mittagskogel in den Karawanken, dem Baumgartnerhof oder der Taborhöhe. Und einen Tag abseits des Sees verbringt man mit Kindern am besten am Affenberg Landskron, wo rund 180 Japan-Makaken in freier Natur leben.

Wörthersee

In der Hügellandschaft des Dreiländerecks Österreich, Italien, Slowenien liegt dieser beliebteste See Österreichs. Mit seinen bis zu 26°C und zahlreichen Sonnenstunden ist der Wörthersee zudem als Wassersport-Eldorado bekannt: Segeln, Surfen, Wasserski, Wakeboard und Bananaboot. Zum entspannten Planschen locken rund um den weitläufigen See zahlreiche Strandbäder.

Und auch die malerischen und legendären Ortschaften - Pörtschach, Velden, Maria Wörth, Dellach - , welche sich an den karibisch anmutenden, türkisblauen Badesee schmiegen, könnten abwechslungsreicher nicht sein. Tipp: In Dellach lockt Herd-Virtuose Hubert Wallner mit großer Küche in seinem Gourmet Restaurant.

Ossiacher See

Verträumte Rückzugsmöglichkeiten, naturbelassene Ufer und eine traumhafte Bergkulisse erwarten Sie am glasklaren Ossiacher See. Kleine Seeabenteurer sowie Entspannungssuchende finden hier das perfekte Urlaubsprogramm. Während auf der einen Seite des Sees sämtliche Wassersportstationen mit actionreichem Water-Fun inklusive Wakeboard und Co. locken, besticht die andere Seite mit herrlicher Ruhe und ausgesuchten Kulturangeboten.

Tipp für Taucher: Der Ossiacher See, ein besonders dunkler See, gilt als Geheimtipp, wenn es darum geht, unter alten Bootshäusern so richtig große Fische wie Karpfen zu beobachten.

Brennsee

Baden inmitten eines Wanderparadieses: Der idyllische Brennsee, auch Feldsee genannt, liegt eingebettet inmitten der Kärntner Nockberge zwischen Wöllanernock und Mirnock und gilt aufgrund des milden Klimas und der hohen Wasserqualität als Paradies für Familien. Fünf öffentliche Strandbäder, eine Surf-und Segelschule sowie ein Bootsverleih bieten ein breites Angebot an Wassersportmöglichkeiten. Beim Surfen, Segeln, Kajak oder Stand-up-Paddling kann man das Wasser von seiner schönsten Seite erleben. Ein echter Geheimtipp für sportliche Familien ist das Sportdorf Feld am See nahe Bad Kleinkirchheim, zwischen Brennsee und Afritzer See.