Geheimtipp in Österreich zählt zu den spannendsten Reisezielen 2025 - laut TIME

Jedes Jahr kürt das TIME Magazine die „World’s Greatest Places“ – die 100 beeindruckendsten Reiseziele der Welt. Von abenteuerlichen Zugreisen über luxuriöse Resorts bis hin zu neu entdeckten Naturparadiesen ist alles dabei. Und das Beste: Auch Österreich hat dieses Jahr ein echtes Juwel zu bieten!

Jedes Jahr stellt das TIME Magazine eine Liste der „World’s Greatest Places“ zusammen – einzigartige Orte, die man laut der Redaktion unbedingt gesehen haben sollte. Für 2025 hat das Team wieder weltweit recherchiert und 100 Destinationen ausgewählt, die mit besonderen Erlebnissen, spektakulärer Natur oder innovativen Konzepten überzeugen. Von unberührten Stränden bis zu futuristischen Städten, von traditionsreichen Kulturerlebnissen bis zu luxuriösen Rückzugsorten ist alles dabei. Und gleich zu Beginn wurde in der Liste ein echtes Highlight in den österreichischen Alpen erwähnt.

Österreichisches Hideaway schafft es auf die TIME-Liste

Hoch oben in den Tiroler Alpen, auf über 1.500 Metern Seehöhe, liegt Eriro, ein Rückzugsort für alle, die das Ursprüngliche suchen. Erreichbar nur per Gondel, empfängt das exklusive Hideaway seit August seine Gäste in gerade einmal neun Suiten – jede davon mit atemberaubendem Panoramablick durch bodentiefe Fenster. Fernseher gibt es hier keine, dafür aber Sternenliegen, offene Kamine und freistehende Badewannen mit Blick ins Tal. Das Motto: Abschalten und Eintauchen in die Natur – ob beim Wandern, Mountainbiken oder beim Skifahren, hier wird die alpine Landschaft hautnah erlebbar. Für Genuss sorgt das hauseigene Zero-Waste-Restaurant, in dem über offenem Feuer gekocht wird. Die Zutaten? Frisch gesammelt, geerntet oder direkt von Bauernhöfen aus der Region bezogen.

Die Highlights der TIME-Liste 2025

Neben dem Eriro Alpine Hide finden sich auf der TIME-Liste noch viele weitere spannende Destinationen, die 2025 einen Platz auf unserer Reiseliste verdient haben. Unsere Top-10 Highlights:

Zimbabwe – Das Mbano Manor Hotel, ein charmantes Boutique-Resort nahe der spektakulären Victoriafälle, punktet mit luxuriöser Ruhe mitten im afrikanischen Busch.

USA – In Flagstaff, Arizona, begeistert das Lowell Observatory mit einem Open-Air-Planetarium. Hier erlebt man den Sternenhimmel bequem von beheizten Sitzen aus – inklusive Live-Kommentar!

Europa – Nostalgie trifft auf Kunst im „L’Observatoire“-Wagen des legendären Venice Simplon-Orient-Express. Designt vom französischen Künstler JR, erwarten Reisende hier Puzzles, Überraschungen und Panoramablicke während der Fahrt quer durch Europa.

Karibik – Sandals hat sein erstes Luxusresort auf St. Vincent und den Grenadinen eröffnet: umgeben von Bergen, Meer und einem 90-Meter-Pool.

Kolumbien – Der mächtige Magdalena-Fluss kann ab sofort per luxuriöser Flusskreuzfahrt erkundet werden. Eine neue Route führt Reisende auf einer siebentägigen Fahrt von Cartagena bis nach Barranquilla.

Schottland – Die legendäre Port Ellen-Whiskydestillerie auf Islay ist nach über 40 Jahren wieder geöffnet – mit exklusiven Tastings und eleganten Afternoon Teas.

Paris – Die Notre-Dame erstrahlt nach ihrer aufwendigen Restaurierung in neuem alten Glanz – ohne Glasdach oder Rooftop-Pool, aber als Symbol ehrfürchtiger Handwerkskunst.

Ruanda – Im Culinary Innovation Village in Musanze lädt Star-Koch Dieuveil Malonga zu einer Reise durch die Aromen Afrikas ein – Afro-Fusion-Küche vom Feinsten.

Japan – Das erste Nintendo-Museum der Welt hat in Uji seine Türen geöffnet. Ein Muss für alle, die mit Mario und Zelda aufgewachsen sind.

Australien – Die legendäre Ghan-Zugreise durch das Outback dauert 75 Stunden – ein Abenteuer mit Komfort, Panoramablicken und klimatisierten Waggons.

Ob nah oder fern – die Liste der TIME lädt dazu ein, die Koffer zu packen und neue Ecken der Welt zu entdecken. Alle 100 Reiseziele sind auf der TIME-Website aufgelistet.