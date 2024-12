× Gekürt! Der beste Strand Europas ist noch unbekannt

In der kalten Jahreszeit träumen viele schon vom Sommerurlaub. Die Organisation „European Best Destinations“ hat nun den besten Strand Europas gekürt – und das Beste: Er ist noch weitgehend unentdeckt und fernab vom Massentourismus.

Wer seinen Sommerurlaub schon jetzt plant, kann nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Vorfreude auf den kommenden Urlaub genießen. Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Reiseziel ist, findet im aktuellen Strand-Ranking wertvolle Inspiration. Seit einigen Jahren führt die Organisation einen Wettbewerb für die schönsten europäischen Reiseziele durch, bei dem die Gewinner durch eine offene Online-Abstimmung ermittelt werden, an der Hunderttausende Menschen weltweit teilnehmen. Doch der schönste Strand Europas ist nur wenigen bekannt – und er liegt weder in Griechenland noch in Spanien.

Platz 1: Ghajn Tuffieha Bay Strand, Mellieha, Malta

Der große Gewinner ist der maltesische Traumstrand Ghajn Tuffieha Bay, der in der charmanten Gegend von Mellieha liegt. Trotz seiner atemberaubenden Schönheit kennen ihn nur wenige, was ihn umso faszinierender macht. Mit seinem goldenen Sand, der in kristallklarem Wasser schimmert, hat dieser Strand alles was das Herz begehrt. Die Mischung aus unberührter Natur, atemberaubendem Ausblick und dem klaren, türkisfarbenen Wasser ist unschlagbar. Der Strand ist nur durch einen steilen, aber lohnenswerten Abstieg erreichbar, was ihn zu einem ruhigen Zufluchtsort fernab des Trubels macht. Wer auf der Suche nach einem idyllischen, authentischen Strand ist, wird hier fündig.

Platz 2: Monte Clérigo Strand, Aljezur, Portugal

Platz zwei geht an den zauberhaften Monte Clérigo Strand in Aljezur, Portugal. Dieser Strand in der Region Algarve ist von beeindruckenden Felsen umgeben und beeindruckt mit seiner wilden, unberührten Natur. Das rauere, aber dennoch wunderschöne Ambiente dieses Ortes zieht besonders Naturliebhaber und Surfer an, die sich in den Wellen üben wollen.

Platz 3: Oludeniz Strand, Fethiye, Türkei

Auf Platz drei landet der weltberühmte Oludeniz Strand in Fethiye, Türkei. Dieser Strand ist durch das einzigartige Panorama aus dem üppigen Grün der Berge und dem kristallklaren Wasser des Mittelmeers bekannt. Oludeniz bietet eine Mischung aus Strandurlaub und Abenteuer – man kann hier nicht nur im blauen Wasser schwimmen, sondern auch paragliden und den fantastischen Ausblick von den umliegenden Hügeln genießen.

Die 15 besten Strände Europas im Überblick

Ghajn Tuffieha Bay Strand, Mellieha, Malta Monte Clerigo Strand, Aljezur, Portugal Oludeniz Strand, Fethiye, Türkei Canal d’Amour, Korfu, Griechenland Porto Timoni, Korfu, Griechenland Las Teresitas Strand, Teneriffa, Spanien Odeceixe Strand, Aljezur, Portugal St Paul’s Bay Strand, Rhodos, Griechenland As Catedrais, Spanien Calpe Strand, Alicante, Spanien Porto Katsiki, Lefkada, Griechenland Scialara Strand, Apulien, Italien Grado Strand, Italien Ksamil Strand, Saranda, Albanien Vai Strand, Kreta

Diese Strände haben sich definitiv ihren Platz unter den besten Europas verdient.