× Ranking verrät die Instagram-Hotspots der Alpen

Der erste Schnee ist gefallen und die Pisten in den Alpen haben vielerorts geöffnet. Höchste Zeit für Wintersportfans eine sportliche Auszeit in den Bergen zu genießen. Welche Skigebiete dabei besonders großen Anklang auf Social Media finden, hat der Reiseveranstalter SnowTrex herausgefunden.

Bei rund 600 Skigebieten in den Alpen ist die Auswahl groß, und die Entscheidung für ein Reiseziel zum Skifahren fällt oft schwer. Neben Besucherbewertungen bieten auch die Followerzahlen der offiziellen Social-Media-Accounts spannende Einblicke in die Popularität einzelner Skigebiete.

Pünktlich zum Start der Skisaison haben die Wintersport-Experten von SnowTrex daher ein umfassendes Ranking der beliebtesten Skigebiete in den Alpen erstellt. Grundlage hierfür waren die Instagram-Follower der offiziellen Accounts der Skigebiete. Das Ranking umfasst 50 Skigebiete in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich und bewertet deren Beliebtheit anhand ihrer Social-Media-Reichweite. Das Ergebnis ist ein Überblick über die Favoriten der Ski- und Snowboard-Community.

© Getty Images ×

Die 10 beliebtesten Skigebiete in den Alpen, gemessen an Followern auf Instagram

Das folgende Ranking gibt einen Überblick darüber, welche Skigebiete in den Alpen in dieser Saison die absoluten Lieblinge auf Instagram sind.

Platz Land Skigebiet Instagram Follower 1 FR Chamonix @chamonixmontblanc 231.000 2 AT Sölden @soelden.official 198.000 3 IT Livigno @livigno 180.000 4 FR La Plagne @la_plagne 162.000 5 AT Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn @saalbach_com 159.000 6 FR Tignes - Val d'Isère @tignesofficiel 154.000 7 FR Les 3 Vallées @les3vallees_officiel 147.000 8 AT Silvretta Arena @ischgl_com 146.000 9 DE Ski Oberstdorf Kleinwalsertal @oberstdorf.de 118.800 10 IT Val Gardena/Alpe di Siusi @dolomitesvalgardena 118.000

Chamonix ist Besucherfavorit

© Getty Images ×

Eingebettet in die atemberaubende Kulisse des weltberühmten Mont Blanc verspricht das Skigebiet Chamonix unvergessliche Tage in den Bergen. Mit über 231.000 Instagram-Followern zählt es zu den beliebtesten Wintersportdestinationen auf Social Media. Über 170 Pistenkilometer, reichlich Sonnenschein in großer Höhe und eine beeindruckende Landschaft ziehen jedes Jahr Besucher aus aller Welt an. Die Begeisterung spiegelt sich auch in der hervorragenden Bewertung von 4,7 von fünf Sternen wider.

Sölden ist der Liebling in Österreich

© Getty Images ×

Jedes Jahr zieht Sölden zahlreiche Wintersport-Enthusiasten ins Tiroler Ötztal, die dort außergewöhnliche Erlebnisse genießen. 198.000 von ihnen folgen dem offiziellen Instagram-Account des Skigebiets, um sich mit aktuellen News und Eindrücken auf dem Laufenden zu halten. Über 140 Kilometer bestens präparierte Pisten sorgen tagsüber für grenzenlosen Schneespaß, während am Abend 25 Bars zur legendären Après-Ski-Gaudi einladen. Die Qualität ihres Aufenthalts bewerten Gäste mit hervorragenden 4,6 von fünf Sternen.