× Österreich kaum vertreten: Die schneesichersten Skigebiete im Ranking

Immer mehr Skigebiete haben mit der Schneelage zu kämpfen - auch in Österreich. Doch je höher die Skiregion liegt, desto weniger Sorgen muss man sich um den Skiurlaub machen. Wir zeigen Ihnen die schneesichersten Skigebiete der Alpen.

Der Winter hält langsam Einzug in Österreich. Bereits dieses Wochenende öffnen die ersten Skipisten. Doch die Schneelage wird von Jahr zu Jahr unsicherer: Viele Skigebiete unter 1.500 Metern kämpfen mit „grünen Pisten“ und können keine Schneegarantie bieten. Nur höher gelegene Destinationen haben planbare Schneesicherheit. Eine Auswertung des deutschen Reiseveranstalters SnowTrex zeigt, dass österreichische Skigebiete in den Top 50 nur vereinzelt vertreten sind – in den Top 10 sogar nur einmal.

Chamonix ist schneesicherste Skigebiet

Das schneesicherste Skigebiet der Alpen ist Chamonix in Frankreich. Hier fielen in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 1.331 cm Neuschnee, und mit einem Gipfel auf 3.275 Metern ist es der Spitzenreiter in Sachen Schneegarantie. Wintersportler genießen dort spektakuläre Tiefschneeabfahrten wie die legendäre Vallée Blanche (20 km) sowie 172 abwechslungsreiche Pistenkilometer. Chamonix bietet zudem atemberaubende Panoramen, etwa von der Aiguille du Midi (3.842 m), und kombiniert authentisches Bergdorf-Flair mit einer lebhaften Après-Ski-Szene.

© Getty Images ×

Auf Platz zwei folgt das Matterhorn Ski Paradise in der Schweiz, das mit der höchstgelegenen Bergstation der Alpen auf 3.883 Metern punktet. Dritter ist das Wintersportgebiet Les Deux Alpes in Frankreich.

© Getty Images ×

Österreichs Spitzenplatz liegt auf Rang 8

Das beste österreichische Skigebiet findet sich auf Platz 8: Gastein. Mit einer maximalen Höhe von 2.686 Metern und durchschnittlich 1.141 cm Neuschnee in Bad Gastein (1.002 m) gehört es zu den schneesichersten Regionen im Alpenraum. Zusätzlich überzeugt das Gasteinertal mit seinen Wellness-Angeboten in Bad Gastein und Bad Hofgastein.

© Getty Images ×

In den Top 20 finden sich weitere heimische Skigebiete: Sölden (Platz 11), Arlberg (Platz 13), Obergurgl/Hochgurgl (Platz 14), Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun (Platz 15) und Silvretta Arena (Platz 17).

Die 10 schneesichersten Skigebiete der Alpen im Ranking

Am stärksten in dem Ranking vertreten ist die Schweiz und Frankreich.