× Skifahren so teuer wie nie: So hoch sind die Preise 2024/25

Skifahren wird immer mehr zum absoluten Luxussport. Auch für die diesjährige Saison sind die Preise für Skikarten in Österreich wieder um fünf bis zehn Prozent gestiegen, wie eine Analyse des Wintersportportals „schneehoehen.de“ zeigt. Die Tagesskipässe nähern sich heuer der 80-Euro-Marke.

Bald ist es wieder so weit: Ab Anfang November öffnen die ersten Skigebiete des Landes. Die meisten Skikartenpreise für die kommende Wintersaison 2024/25 wurden bereits von den österreichischen Bergbahngesellschaften veröffentlicht. Doch auch dieses Jahr wartet an der Skilift-Kassa eine böse Überraschung. Denn im Durchschnitt steigen die Preise um rund 7 Prozent, deutlich über der allgemeinen Inflation. Eine Tageskarte kostet nun im Schnitt 72,10 Euro – auch ehemals erschwingliche Skigebiete bleiben von den hohen Preisen nicht mehr verschont.

© Getty Images ×

Hier wird das Skifahren diesen Winter am teuersten

Wie bereits im vergangenen Jahr ist die Tageskarte der Arlberger Bergbahnen die teuerste des Landes. Eine 1-Tageskarte für Erwachsene kostet dort bis zu 78 Euro, etwa vier Prozent mehr als im Vorjahr. Dahinter reihen sich Kitzbühel, Ischgl, die Zillertal Arena und Mayrhofen, wo man heuer rund 76 Euro zahlt, während der Preis in Serfaus-Fiss-Ladis bei etwa 74 Euro liegt. Im Vergleich zu 2019 sind das Preisanstiege von über einem Drittel.

Einige Skigebiete heben ihre Preise jedoch noch stärker an: Obertauern liegt mit einem Anstieg von 10,2 Prozent bei 65 Euro weit vorne. Die SuperSkiCard, die Zutritt zu 87 Skigebieten in 22 Regionen bietet, verteuert sich heuer moderat von 78 Euro auf 81 Euro pro Tag (+ 3,9 %). Im Kärntner Skigebiet Nassfeld müssen Skifahrer mit 8 Prozent höheren Preisen rechnen – der Tagesskipass kostet dort in der Hauptsaison 67 Euro. Auch im Kühtai ist der Preis um 5,8 % gestiegen und liegt nun bei 55 Euro.

© Getty Images ×

Frühbucher- und Onlinerabatte: So können Sie sparen

Wer die exorbitanten Ski-Kosten reduzieren möchte, sollte auf Frühbucher- und Onlinerabatte setzen. Einige Skigebiete bieten dieses Jahr zum Beispiel flexible Preise nach dem Prinzip des „Dynamic Pricing“ an, das je nach Nachfrage variiert. In Schladming kostet der Online-Frühbucher-Tagespass ab 65 Euro, während der reguläre Preis in der Hauptsaison 76,50 Euro beträgt. Ähnliche Rabatte gibt es auch in anderen Skigebieten wie Kreischberg oder Teichalm. Ein rechtzeitiges Planen und Buchen lohnt sich also, um die Skikosten erheblich zu reduzieren.

Hohe Preise, hohe Nachfrage

Trotz steigender Preise bleibt Österreichs Wintersportangebot aufgrund seiner Qualität und Vielfalt ein Magnet für Skibegeisterte aus aller Welt. Ein Skiurlaub in Österreich ist auch in der diesjährigen Wintersaison gefragter denn je. Die österreichischen Skigebiete haben sich zuletzt zu den besten der Welt entwickelt. Das bestätigen auch immer wieder diverse Rankings.

Für Österreicher wird der Nationalsport allerdings zunehmend unleistbar. Eine Normalisierung der Preise ist weiterhin nicht in Sicht.