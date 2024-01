Kitzbühel: News aus der Gamsstadt

Kitzbühel zählt zu den legendärsten Wintersportorten der Alpen und misst sich nur an den Besten. Kein Wunder, dass die Gamsstadt stets strahlender Mittelpunkt der Snow-Society ist. Alle Ski-Hotspots und Event-Hits 2024 in und rund um Kitz, verraten wir hier.

Kitzbühel mit den Orten Reith, Aurach und Jochberg und eingerahmt von Kitzbüheler Horn, den Südbergen und dem berühmten Hahnenkamm, ist als Winterurlaubsdestination mit 130 Jahren Skitradition und außergewöhnlichem Charme weltweit ein Begriff. Leichte Erreichbarkeit, Skifahren von November bis nach Ostern, eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten wie die WinterClassics, einzigartige Veranstaltungen wie die Hahnenkamm-Rennen und höchster Komfort zeichnen Kitzbühel als klassische Wintersportdestination aus.

Alle Programmhighlights

Das Skigebiet Kitzbühel ist legendär. Hier locken genussreiche Skitage und Events, die man nie vergisst, wie etwa das berühmte Hahnenkamm-Rennen.

1. Ski-Eldorado

Von der legendären Streif bis zum idealen Anfängergelände bietet der Skigroßraum Kitzbühel 233 Kilometer bestens präparierte Skiabfahrten und 36 Kilometer Skirouten. Zudem grandiose Freeride-Möglichkeiten. Und neben der weltberühmten Hahnenkammabfahrt Streif sorgen die insgesamt 57 Liftanlagen für den ultimativen Pistenspaß. Bis Anfang Mai kann man hier die Bretter anschnallen und 200 Tage im Jahr Ski fahren.

Bestens präparierte Pisten bietet die Bergwelt Hahnenkamm. © Kitzbühel Tourismus ×

Neu: In Jochberg ersetzte die Bergbahn AG Kitzbühel den Dreiersessellift Trattenbach und den Schlepplift Gauxjoch aus den 1980er-Jahren durch zwei Sesselbahnen, die für die modernste und nachhaltigste Seilbahntechnologie der Welt stehen. Die beiden neuen 6er-Sesselbahnen stehen für den höchsten Fahrkomfort mit Premiumsitzen, einer intelligenten Sitzheizung sowie einer leicht getönten Wetterschutzhaube.

Fleckalmbahn: Die 10er-Gondelbahn bietet höchsten Fahrgastkomfort und modernste Seilbahntechnik. © Kitzbühel Tourismus ×

2. Winterwandern

Freilich ist Kitzbühel nicht nur ein Hotspot für Skifahrer. Im traumhaften Winter Wonderland ist auch Winter-und Schneeschuhwandern ein Hit. Ein beliebtes Highlight ist die Winterwanderroute „Walk & Fly“ in Jochberg inklusive Überfahrt mit der 3S-Bahn zum Pengelstein.

Winterwandern auf Sonnenplateaus mit herrlicher Aussicht auf die majestätische Bergwelt. © Kitzbühel Tourismus ×

Eine der schönsten Winterwanderungen ist übrigens die Panoramawanderung auf der Bichl-alm. Auf einer Länge von 2,6 Kilometern genießt man die traumhafte Landschaft, bevor es zur Einkehr in die Bichlalm mit regionalen Schmankerln geht. Besonders beliebt ist die legendäre Panoramarunde am Hahnenkamm bis zur St. Bernhardkapelle und die aussichtsreiche Strecke von der Trattalmmulde zum malerischen Hornköpflsee. Zwei Höhenloipen, am Kitzbüheler Horn sowie am Resterkogel runden das abwechslungsreiche Wintersportangebot bei KitzSki ab.

3. Neue Restaurants, Hütten und Clubs

Direkt an der Mittelstation der Wagstättbahn in Jochberg gelegen, lädt die Wagstätt-Alm zu einer gemütlichen Einkehr ein. Der Treffpunkt für SkifahrerInnen, SchneeschuhwandererInnen, SpaziergängerInnen sowie für alle, die Bergflair genießen möchten, wird seit dieser Wintersaison von der Familie Holzer geführt.

Beim Krumma in Reith dreht sich alles um den perfekten Genussmoment – für eine kleine Auszeit zwischendurch oder eine Einladung zu einem besonderen Anlass. In der ehemaligen Bäckerei Neumayr wird eine Vielzahl exquisiter Köstlichkeiten serviert.

Während der legendäre Club Take Five bereits sein 30-jähriges Jubiläum feiert, freuen sich Tanzbegeisterte seit Anfang Dezember über einen Neuzugang: Der Niio Club Kitzbühel, im Untergeschoss der Kitz Galleria, begeistert mit einer umgebauten Location und hochkarätigen DJ Sets. Das dazugehörige Café Kitz Galleria im Obergeschoss des Kaufhauses serviert neben Frühstück, Mittagsgerichte und Cocktails. Die Aussicht auf die umliegende Bergwelt lässt sich am besten auf der neu renovierten Dachterrasse genießen.

4. Das 84. Hahnenkamm Rennen

Legendär ist das Hahnenkammrennen, das heuer zum 84. Mal von 15. bis 21. Jänner stattfinden wird. Mit den Höhepunkten Hahnenkammabfahrt (die Königsdisziplin – die Herrenabfahrt über die Streif – findet am 20. Jänner statt!) und Slalom kann man sich wieder auf die besten Skifahrer der Welt freuen.