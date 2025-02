Opernball 2025: Die Traumroben der Stargäste

Für das Event des Jahres werfen sich die Society-Ladies des Landes ganz besonders in Schale. Wir zeigen alle Best-Dressed-Gäste des 67. Wiener Opernballs.

Auf der großen Feststiege der Wiener Staatsoper standen am Donnerstagabend wieder die großen Roben im Mittelpunkt. Denn fast nichts ist beim Opernball so wichtig wie die Kleiderfrage. Bereits Monate im Voraus entschieden sich die prominenten Damen für ihre spektakulären Outfits, die mit viel Liebe zum Detail angefertigt und angepasst wurden, um am Ball der Bälle zu funkeln.

Blau und Gold als Trendfarben am Tanzparkett

"Allez les Bleus" hieß das Motto für viele Ballbesucherinnen, die sich in verschiedenen Nuancen von Blau präsentierten. Das Farbspektrum reichte von zartem Türkis bis tiefem Mitternachtsblau.

Allen voran wählte Maria Angelini-Santner ein raffiniertes Cut-out-Kleid von Laskari für die Ball-Eröffnung und interpretierte das klassische Blau auf moderne Weise. Auch Kristina Sprenger setzte auf die angesagte Trendfarbe und sorgte für einen Wow-Moment.

Nicht weniger glanzvoll präsentierte sich Gold als weitere Farbe des Abends. "Woman in Gold" lautete etwa das Motto von Star-Moderatorin Silvia Schneider, die mit ihrer eigenen Kreation alle Blicke auf sich zog. Schauspielerin Lilian Klebow funkelte ebenso in einem kunstvoll bestickten Paillettenkleid von Michel Mayer, während Pocher-Ex Amira Aly in einem edlen, goldenen One-Shoulder-Dress von Michelle Mason aus feinster Seide erstrahlte.

Frühlingserwachen in der Oper

Moderatorin Teresa Vogl brachte mit einem traumhaften Blumenkleid von Eva Poleschinski den Frühling in den Ballsaal und setzte auf verspielte Eleganz.

Opernball 2025: Die schönsten Roben des Abends

Auf der Feststiege strahlten die prominenten Damen um die Wette und sorgten für unvergessliche Mode-Momente. Klicken Sie sich durch die Traumroben des 67. Wiener Opernballs und stimmen Sie für Ihr Lieblingskleid des Abends!

© Tischler Die Tochter von Heidi Klum zählte zu den Ehrengästen in der Swarovski-Loge und erschien in einer atemberaubenden Paillettenrobe in der Trendfarbe Chocoate-Brown. Dazu kombinierte das Nachwuchs-Model drei Ketten von Swarovski. © Tischler Das "Victoria's Secret"-Topmodel strahlte in einem eleganten weißen Kleid von Designer Brandon Maxwell. Doch die Farbe der Robe kam nicht bei allen gut an, denn weiß ist eigentlich ausschließlich den Debütantinnen vorbehalten. © Tischler Die Opernball-Organisatorinnen erschienen in zwei Glamour-Roben. Event-Plannerin Yeganehfar wählte eine schwarze Robe mit elegantem Blumenprint. Steirereck-Chefin Reitbauer erschien in einem monochromen Streifen-Look. Susanne Bisovski Christian Seibold © Tischler Die dritte im Bunde wählte ein elegantes Kleid von Designerin Maiken K aus Vorarlberg. Ein besonderer Hingucker war der Glitzerkragen. © Tischler ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun führte in einem märchenhaften Couture-Kleid in der Trendfarbe Puderrosa durch den Abend. Die Robe von JCH Juergen Christian Hoerl spiegelte die perfekte Balance zwischen klassischer Eleganz und modernem Design wider. © Tischler Bei ihrem ersten Opernball-Auftritt als Moderatorin trug Silvia Schneider eine eigene Kreation, die sie in Zusammenarbeit mit Couturier Liliya Semenova entworfen hat. Für die perfekt-sitzende goldene Bustier-Robe hat sich Schneider von den glänzenden Nächten der Wiener Ballsaison inspirieren lassen. © Tischler Larissa Marolt trug ein Signature-Eva-Poleschinski-Tüllrobe. Es handelte sich um ein zweiteiliges Couture-Kleid, bestehend aus einer Corsage und einem opulenten Rock mit Schleppe in einem tiefen Kirschrot. Gefertigt wurde dieses Modell aus italienischem Softtüll, allover mit Samtpünktchen besetzt. © Tischler Die Schauspielerin trug eine hellblaue Robe von Thang de Hoo mit silbernen Details. Dazu Schmuck von Köck, eine trendige Clutch und abgestimmte High-Heels. © Tischler Nina Proll entschied sich für ein dunkelgrünes Bustier-Kleid von Lena Hoschek. © Tischler Die Schauspielerin erschien in einem gewagten Naked-Dress von Cindy Fodor. © Tischler Die österreichische Beauty wählte ein Seidenkleid von Designer Michelle Mason. Dazu trug sie einen goldenen Cape. © Tischler Die Model-Ikone erschien in einer Pracht-Robe im Bridgerton-Stil von Boscana. Dazu kombinierte sie Diamantohrringe von Wempe. © Tischler Der deutsche Popsänger und seine Frau Julia Röntgen erschienen ebenfalls zum Ball der Bälle. Julia wählte ein Traumrobe in Gelb mit aufwendigen Stickereien. © Tischler Die Top-Zahnärztin wählte einen besonders originellen Look und verwandelte ihr Kleid in ein Kunstwerk. Ihre Robe lies sich Worseg vom Street-Art-Künstler Luis Morales de la Cruz bemalen. © Tischler Teresa Vogl moderierte in einer zweiteiligen Couture-Robe bestehend aus einem Body und einem schwingenden Ballrock aus der aktuellen Kollektion „Flower of Life" der Designerin Eva Poleschinski. © Tischler Lilian Klebow trug ein hochgeschlossenes, an der Taille drapiertes Paillettenkleid aus Vorarlberger Stickerei von der österreichischen Designerin Michel Mayer. © ORF/Thomas Ramstorfer Marion Benda moderierte in einem eleganten Off-Shoulder-Abendkleid von Talbot Runhof in der Farbe Fuchsia. Ein besonderer Hingucker ist das bodenlange Cape. © PR Profitänzerin Maria Angelini-Santner eröffnete mit ihrem Bruder Christoph Santner als Choreografin des Jungdamen- und Jungherrenkomitees die prächtigste Ballnacht des Jahres – in einer blitzblauen Couture-Robe von Designerlabel LASKARI. Besonders auffällig: Schmuck von Swarovski sowie ein hoher Beinschlitz und Cut-Outs. © Alisa Guseva Die Oberösterreicherin setzte auf ein zartes Paillettenkleid mit Federschleppe und transparenten Elementen von Designer Georges Makaroun. Auch letztes Jahr trug das Model ein Prinzessinnenkleid des libanesischen Designers. © Matthias Obergruber Ekaterina Mucha kombinierte ihre türkisfarbene Robe von Erika Suess mit einem Diamant-Saphir-Collier des Auktionshauses Amadeus. © Tischler Leona König setzte auf eine Vintage-Robe von Cher. Das enganliegende Abendkleid betonte ihre Silhouette. Dazu kombinierte die Moderatorin Juwelen von Chopard, um einen Gesamtwert von €165.000,-. © Tischler Die Designerin stattete mehrere Promi-Damen für den Ball der Bälle aus. Sie selbst wählte eine semi-transparente-Robe.

Ob glamourös, romantisch oder extravagant – die Society-Ladies zeigten sich mal wieder von ihrer besten Seite!