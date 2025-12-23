SOS-Tipps: Was Sie gegen Sodbrennen & Co. rund um die Feiertage tun können

Üppige Weihnachtsmenüs, Süßes ohne Ende und das ein oder andere Gläschen zu viel: die Feiertage sind für unseren Magen echte Schwerstarbeit. Warum Sodbrennen jetzt Hochsaison hat und welche einfachen Tricks wirklich helfen, lesen Sie hier.

Die Feiertage stehen vor der Tür und mit ihnen üppige Menüs, mehrere Gänge, Kekse zwischendurch und das ein oder andere Gläschen. Gans, Raclette, Braten, Rotwein, Dessert und Mitternachtssnack? Klingt festlich, ist für den Magen aber Schwerstarbeit. Kein Wunder also, dass Sodbrennen, Völlegefühl und Magendrücken an Weihnachten Hochsaison haben. Die gute Nachricht: Man kann einiges tun, sowohl zur Vorbeugung als auch als SOS-Hilfe, wenn es schon brennt.

© Getty Images

Warum Sodbrennen an Weihnachten besonders häufig ist

Fettiges Essen, Zucker, Alkohol und große Portionen auf einmal sorgen dafür, dass der Magen ordentlich Säure produziert. Legen Sie sich dann auch noch zu schnell aufs Sofa, kann Magensäure leichter in die Speiseröhre zurückfließen - das bekannte Brennen lässt grüßen.

Vorbeugen statt leiden: So bleibt der Magen entspannter

Portionen clever aufteilen: Niemand sagt, dass Sie auf etwas verzichten müssen. Aber: Lieber kleinere Portionen, dafür bewusster essen. Nachschlag geht immer. Langsam essen & gut kauen: Klingt banal, hilft aber enorm. Wer hastig isst, schluckt Luft – und das verstärkt Druck und Sodbrennen. Alkohol und Süßes dosieren: Glühwein, Sekt und Dessert sind Klassiker – aber bitte nicht alles gleichzeitig. Kleine Pausen dazwischen entlasten den Magen. Nicht sofort hinlegen: Auch wenn die Couch ruft - Bleiben Sie nach dem Essen mindestens 30 Minuten aufrecht. Ein kleiner Spaziergang wirkt oft Wunder. Enge Kleidung vermeiden: Der Weihnachtslook darf schick sein, sollte aber nicht drücken. Zu enge Hosen erhöhen den Druck auf den Magen.

Wenn es schon brennt: Schnelle SOS-Tipps gegen Sodbrennen

Aufrecht bleiben: Setzen oder stellen Sie sich hin. Das verhindert, dass Magensäure weiter nach oben steigt. Wasser oder Kräutertee trinken: Stilles Wasser, Fenchel-, Kamillen- oder Kümmeltee können die Säure verdünnen und beruhigen. Mandeln kauen: Ein bewährter Hausmittel-Klassiker: Zwei bis drei ungesalzene Mandeln langsam kauen - sie binden überschüssige Säure. Natürliche Helfer: Haferflocken, Zwieback oder ein Stück Banane können ebenfalls helfen, den Magen zu beruhigen. Oberkörper hoch lagern: Besonders nachts sinnvoll: Ein zusätzliches Kissen verhindert, dass Säure zurückfließt.

Wenn Sodbrennen regelmäßig auftritt, sehr schmerzhaft ist oder von Symptomen wie starkem Druck, Übelkeit oder Schluckbeschwerden begleitet wird, sollten Sie das medizinisch abklären lassen. Für akute Fälle können Säureblocker oder Antazida kurzfristig helfen, idealerweise nach Rücksprache.