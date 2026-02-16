Neumond am 17.02.2026: Diese drei Sternzeichen erwartet das große Glück

Am 17. Februar 2026 steht uns ein kosmisches Spektakel bevor, das unser Leben komplett auf den Kopf stellen könnte. Ein Neumond und eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis fallen auf einen Tag. Besonders drei Sternzeichen können sich deshalb auf Glücksgefühle freuen!

Es ist der Astro-Moment des Jahres: Eine ringförmige Sonnenfinsternis fällt mit dem Neumond im Wassermann zusammen, eine seltene Konstellation voller elektrisierender Energie. Diese geballte kosmische Kraft wirkt besonders intensiv und öffnet ein kraftvolles Zeitfenster für Veränderung.

Der Neumond ist dabei wie ein zusätzliches „Reset“-Knöpfchen des Universums: Er steht für Neuanfänge, mutige Entscheidungen und frische Impulse, nach denen wir uns so oft sehnen. Doch für drei Sternzeichen wird dieser Tag weit mehr als nur ein Neuanfang – er wird zum absoluten Gamechanger.

Diese drei Sternzeichen erwartet das große Glück

© Getty Images

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Da der Neumond und die Sonnenfinsternis direkt in Ihrem Zeichen stattfinden, sind Sie der absolute Star der Stunde, denn Sie tragen die Energie der Erneuerung in Ihnen. Vielleicht spüren Sie eine innere Unruhe, aber das ist gut so! Es ist der drängende Wunsch, alte Fesseln zu sprengen. Erwartungen anderer? Veraltete Rollenbilder? Weg damit! Alles, was nicht mehr zu Ihrem „neuen Ich“ passt, wird jetzt aussortiert.

Projekte, die ewig stagnierten, schießen plötzlich durch die Decke und kreative Ideen sprudeln nur so aus Ihnen heraus.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Für die Zwillinge öffnet sich am 17. Februar eine völlig neue Welt. Die Neumond-Sonnenfinsternis weckt Ihren Entdeckergeist wie nie zuvor. Haben Sie schon länger von einem neuen Kurs oder einer lebensverändernden Reise geträumt? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu! Die Sterne munkeln von großen Gefühlen. Ob Single oder vergeben, es wird intensiv. Mit Ihrer neuen, offenen Ausstrahlung ziehen Sie Abenteuer und Romantik magisch an. Sie denken größer, freier und mutiger, als je zuvor.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Für alle Waage-Geborenen steht das Thema Selbstentfaltung ganz oben auf der Liste. Sie bekommen einen massiven Energieschub für Ihre Herzensprojekte. Vielleicht wagen Sie endlich den mutigen Schritt in Ihrer Beziehung oder starten ein künstlerisches Projekt, das schon lange in der Schublade schlummert. Es weht ein frischer Wind und aktiviert den Bereich der Kreativität und der Romantik. Nutzen Sie diese Power, Sie werden dafür gefeiert!