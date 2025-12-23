Alles zu oe24VIP
Die attraktivsten Sternzeichen: Diese Sternzeichen bekommen laut Tinder die meisten Likes
Sterne mischen mit

Die attraktivsten Sternzeichen: Diese Sternzeichen bekommen laut Tinder die meisten Likes

23.12.25, 11:45
Der Dating Sunday steht vor der Tür - und die Sterne mischen kräftig mit. Welche Sternzeichen 2025 auf Tinder besonders viele Likes bekommen haben und wer beim Online-Dating aktuell die besten Karten hat, zeigt der neue Swipe Report. Ein Blick in die Astrologie lohnt sich. 

Der „Dating Sunday“ steht vor der Tür und der hat es in sich. Am 4. Januar 2026 laufen die Tinder-Server wieder heiß: Fast zehn Prozent mehr Nachrichten, Millionen zusätzliche Likes und Singles, die hochmotiviert ins neue Datingjahr starten. Passend dazu hat Tinder im Year in Swipe Report 2025 ausgewertet, welche Sternzeichen besonders gut ankommen. Spoiler: Die Sterne stehen nicht für alle gleich günstig. 

Die attraktivsten Sternzeichen: Diese Sternzeichen bekommen laut Tinder die meisten Likes
Warum Sternzeichen beim Dating plötzlich wieder so wichtig sind

Ob Bio, Smalltalk oder Red Flag-Check: Sternzeichen sind auf Dating-Apps längst mehr als nur ein nettes Extra. Sie liefern Gesprächsstoff, eine schnelle Einschätzung und offenbar auch Likes. Tinder zeigt jetzt, welche Sternzeichen 2025 besonders oft nach rechts gewischt wurden. Getrennt nach Männern und Frauen ergibt sich ein ziemlich klares Ranking. 

Diese Sternzeichen kommen bei Männern besonders gut an 

  1. Krebs - sensibel, loyal, emotional verfügbar
  2. Fische - empathisch, kreativ, romantisch
  3. Widder - selbstbewusst, energiegeladen, direkt
  4. Skorpion - geheimnisvoll, intensiv, leidenschaftlich
  5. Jungfrau - zuverlässig, aufmerksam, strukturiert
  6. Zwillinge - kommunikativ, witzig, vielseitig
  7. Löwe - charismatisch, selbstsicher, großzügig
  8. Wassermann - individuell, freiheitsliebend, unkonventionell
  9. Steinbock - zielstrebig, stabil, bodenständig
  10. Stier - genussvoll, treu, entspannt
  11. Schütze - abenteuerlustig, optimistisch
  12. Waage - charmant, harmoniebedürftig 

Diese Sternzeichen sind bei Frauen besonders gefragt

  1. Wassermann - unabhängig, kreativ, überraschend
  2. Krebs - warmherzig, fürsorglich, authentisch
  3. Steinbock - souverän, ambitioniert, verlässlich
  4. Löwe - selbstbewusst, präsent, strahlend
  5. Waage - stilvoll, charmant, diplomatisch
  6. Skorpion - intensiv, geheimnisvoll
  7. Stier - ruhig, sinnlich, beständig
  8. Jungfrau - klug, aufmerksam, organisiert
  9. Schütze - freiheitsliebend, positiv
  10. Fische - sensibel, verträumt
  11. Widder - impulsiv, direkt
  12. Zwillinge - kommunikativ, aber offenbar polarisierend 

 

Keine Sorge: Wer astrologisch gerade nicht auf Platz eins landet, ist nicht verloren. Sternzeichen sind ein Icebreaker, kein Liebesurteil. Trotzdem lohnt es sich, das eigene Sternzeichen clever ins Profil einzubauen.

