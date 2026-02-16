"Jahr des Pferdes": Das Chinesische Neujahr revolutioniert unser Liebesleben

Mit dem chinesischen Neujahr am 17. Februar bricht eine völlig neue Ära der Liebe an. Das „Jahr der Schlange“ schleicht sich davon und macht Platz für die geballte Energie des Pferdes. Wir verraten Ihnen, warum wir 2026 im Dating-Dschungel galoppieren statt zu kriechen.

Während wir uns noch von den letzten Faschings-Partys erholen, steht uns am 17. Februar ein kosmisches Highlight bevor: Der Wechsel ins chinesische Jahr des Pferdes. Vergessen Sie das zögerliche Herumschleichen der Schlange – jetzt wird im Dating-Dschungel ordentlich Tempo gemacht. Wir verraten Ihnen, warum „Horse Dating“ der heißeste Trend 2026 ist und wie Sie jetzt die Zügel Ihres Liebeslebens in die Hand nehmen.

© Getty Images

2026 ist das Jahr des Feuer-Pferdes

In der chinesischen Astrologie steht das Jahr des Pferdes für pure Dynamik, Freiheit und unbändigen Mut. Während uns das vergangene Jahr der Schlange eher dazu verleitet hat, Dinge zu überdenken oder uns diplomatisch (und manchmal etwas zu vorsichtig) durch die Dating-Welt zu winden, bläst jetzt ein neuer Wind.

Das Pferd fackelt nicht lange: Es ist impulsiv, ehrlich und blickt niemals zurück. Für unser Liebesleben bedeutet das: Schluss mit dem „Was wäre wenn“! Wer 2026 wie ein Pferd datet, setzt auf Instinkt statt auf ewiges Analysieren von WhatsApp-Nachrichten. Es ist die Zeit der großen Gesten und der klaren Ansagen. Tinder-Expertin Devyn Simone ist sich sicher: Es ist Zeit für einen radikalen Neustart.

Dass dieser energetische Umschwung keine Einbildung ist, belegen die neuesten Daten von Tinder. Die Singles von heute haben keine Lust mehr auf emotionale Spielchen:

65 % der Singles sind bereit, alten Ballast und vergangene Beziehungen endgültig dort zu lassen, wo sie hingehören: in der Vergangenheit.

71 % der User setzen auf „Radikale Ehrlichkeit“ und wollen ihre Absichten von Anfang an offen kommunizieren.

66 % der Frauen vertrauen wieder mehr auf ihr Bauchgefühl – die Intuition ist das neue Must-have!

Unabhängigkeit: Zwei Drittel der Singles stellen ihren eigenen Wert über die Bestätigung durch andere.

„Horse Dating“: So galoppieren Sie zum Glück

Doch was bedeutet es eigentlich, „wie ein Pferd“ zu daten? Devyn Simone erklärt den Dating-Trend: „Ein Pferd schaut nicht zurück. Wer an der Vergangenheit festhält, hat keinen Platz für die neue, aufregende Liebe.“ Es geht darum, mit wehender Mähne voranzugehen und die Zügel des eigenen Lebens fest in der Hand zu halten.

© Getty Images

Ihre Checklist für das Dating-Jahr 2026:

Blick nach vorne: Ein Rennpferd fokussiert das Ziel. Lassen Sie „Was wäre wenn“-Gedanken hinter sich.

Klarheit vor Speed: Bevor Sie lospreschen, klären Sie Ihre eigenen Werte. Was ist für Sie unverhandelbar?

Instinkt-Check: Wenn sich das erste Date nicht nach Zukunft anfühlt, ziehen Sie weiter. Ihr Bauchgefühl lügt nie!

Standhaft bleiben: Kennen Sie Ihre Grenzen und kommunizieren Sie diese selbstbewusst.

Laut Devyn Simone wird Dating im Jahr 2026 also schneller, zielgerichteter und vor allem mutiger. Wir hören auf zu hinterfragen und fangen an zu vertrauen.

Wir finden: Dieser Trend ist genau das, was wir jetzt brauchen!