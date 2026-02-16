Heißer Spitzen-Alarm! Dua Lipa, Kaia Gerber & Co. verführen mit transparentem Red-Carpet-Trend

Ein neuer Red-Carpet-Trend erobert gerade die Glamour-Welt. Superstars wie Dua Lipa, Kaia Gerber und Hailey Bieber zeigen in New York, Berlin und Los Angeles: Das Naked Dress ist dunkler, raffinierter und verführerischer denn je.

Ein neuer Red-Carpet-Trend ist auf dem Vormarsch und er wird von niemand Geringeren als Kaia Gerber, Dua Lipa und Hailey Bieber vorangetrieben. Quer über den Globus, von New York über Berlin bis Los Angeles, zeigen Stars gerade: Schwarze Spitze ist das neue Statement. Transparent, sinnlich, ein bisschen dramatisch und definitiv nichts für Schüchterne.

Der „Wuthering Heights“-Vibe auf dem roten Teppich

Der Look erinnert an düstere Romanzen, wehende Stoffe und eine Prise Gothic-Drama. Kein Wunder, dass der Trend kommt, jetzt wo Wuthering Heights in unseren Kinos angelaufen ist. Was früher nach Filmkostüm oder Nische klang, ist jetzt High Fashion. Schwarze Spitzenkleider, oft als Naked Dresses interpretiert, schaffen den Spagat zwischen Romantik und Provokation. Transparente Stoffe, filigrane Stickereien, hochgeschlossene Silhouetten oder tiefe Cut-outs, alles ist erlaubt. Hauptsache: Spitze. Schwarz. Statement.

Naked Dress im Gothic Look

Dua Lipa setzt auf figurbetonte, transparente Roben mit dramatischem Touch. Kaia Gerber interpretiert den Trend minimalistischer, clean, aber trotzdem sinnlich. Und Hailey Bieber? Die kombiniert Spitze mit modernem Glam und sehr viel Gothic.

Warum der Look gerade jetzt zum großen Trend wird? Mode liebt Zyklen und aktuell erleben wir eine Rückkehr zu:

dunkler Romantik

90er-Referenzen

femininer Stärke mit einer Prise Rebellion

und natürlich die "Wuthering Heights" Promotour

Schwarze Spitze transportiert genau das. Sie wirkt geheimnisvoll, selbstbewusst und luxuriös ohne ZU laut zu sein.

Spitze ist das neue Power-Dressing

Ob in New York, Berlin oder Los Angeles, der Trend ist eindeutig. Schwarze Spitzen-Naked-Kleider sind gekommen, um zu bleiben.