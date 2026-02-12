Riesige Star-Power in der Front Row: So spektakulär ist die Fashion Week in New York

In New York herrscht zwar klirrende Kälte, aber die Stars heizen dem Big Apple ordentlich ein. Die Fashion Week ist in vollem Gange und lockt Promis aus der ganzen Welt an. Wir blicken auf die spektakulärsten Momente, die heißesten Trends und natürlich die A-Lister, die in der ersten Reihe glänzen.

Bevor der Modezirkus weiter nach London, Mailand und Paris zieht, gehört die Fashion-Bühne New York. Vom 11. bis 16. Februar richten sich alle Blicke auf den Big Apple, der einmal mehr beweist, warum er die unangefochtene Hauptstadt des Coolness-Faktors ist. Der Vibe reicht von 90er-Jahre-Nostalgie bis zum wilden Gen-Z-Hype und wir haben die absoluten Highlights von Marc Jacobs, Coach und Tory Burch für Sie zusammengefasst.

Retro-Vibes und Vintage-Träume bei Marc Jacobs

Marc Jacobs hat schon zwei Tage vor dem offiziellen Kick-off der Fashion Week den Laufsteg in eine Zeitmaschine verwandelt und schickte die Models in 90er-Jahre-Retro-Looks über den Laufsteg. Statt bizarrer Proportionen gab es diesmal ultra-schicke Tweed-Bleistiftröcke, sexy Pailletten-Tube-Tops und elegante Slipdresses. Es fühlte sich fast so an, als wäre das New York der glanzvollen Ära zurück.

Auch die Gästeliste war ein Liebesbrief an die 90er. Sofia Coppola und Monica brachten Kult-Flair mit. Doch alle Augen waren (wieder einmal) auf Julia Fox gerichtet: Auf die Stilikone ist Verlass, wenn es um provokante Looks geht. Diesmal trug sie ihre Unterwäsche ganz selbstverständlich über der Kleidung. Auch Nicky Hilton verzauberte in einem süßen Marc-Jacobs-Look, passend dazu eine Clutch mit ihren Initialen.

Coach: Die Gen Z übernimmt das Steuer

Am Mittwoch wurde es laut, jung und wild. Coach bewies, dass sie genau wissen, wer ihre Mode trägt – und wer sie sehen will. Die Kollektion war eine Hommage an den klassischen amerikanischen Stil, aber mit einem Twist. Die Kollektion bricht aus den Grenzen New Yorks aus und mixt maßgeschneiderte Sportbekleidung mit Abendroben. Highlights waren abgetragene Trikots und recycelte Jeans, das sind die Trends, die wir 2026 überall sehen werden.

Die erste Reihe war fest in der Hand der Generation Z. Schauspiel-Stars wie Elle Fanning, Odessa A’zion und Storm Reid saßen neben Musiker Omar Apollo und genossen die Show.

Hollywood-Glamour bei Tory Burch

Im Auktionshaus Sotheby’s präsentierte Tory Burch eine Kollektion, die den modernen Lifestyle perfekt einfängt. Locker geschnittene Silhouetten, die bequem genug für den Tag, aber schick genug für das Abend-Event sind. Das Detail, über das alle sprechen? Eine wiederkehrende Anstecknadel in Fischform, die sich als roter Faden durch die Designs zog.

Die Front Row war ein wahres Gipfeltreffen der Ikonen: Amanda Seyfried nahm Platz neben Hollywood-Star Tessa Thompson und Pamela Anderson. Auch auf dem Runway kam die Starpower nicht zu kurz: Emily Ratajkowski lief für das Label und präsentierte ein atemberaubendes marineblaues Kleid.

Der Startschuss in New York war nostalgisch und voller Star-Power. Wenn Michael Kors und Co. in den nächsten Tagen nachlegen, dürfen wir uns auf noch mehr Fashion-Momente freuen.