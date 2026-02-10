Angelina Jolie lässt im Naked-Dress tief blicken

Hollywood-Ikone Angelina Jolie (50) sorgte bei der Premiere ihres neuesten Film-Coups „Couture“ für Blitzlichtgewitter am roten Teppich. In einer Robe, die kaum Raum für Fantasie ließ, bewies sie einmal mehr, warum sie die unangefochtene Red-Carpet-Queen ist.

Eigentlich kennen wir Angelina Jolie für ihren eleganten, minimalistischen Stil. Doch bei der „Couture“-Premiere am Montagabend warf sie all ihre Mode-Regeln über Bord. In einem spektakulären Naked-Dress aus dem Hause Givenchy vereinte sie Eleganz mit purer Verführung.

Angelina Jolie begeistert in einem Hauch von Nichts und ganz viel Glamour

Der hauchzarte, silberne Stoff ihres Kleides ließ geschickt die Haut durchschimmern. Funkelnde Pailletten-Applikationen in Blumenform waren dabei genau dort platziert, wo sie das Nötigste bedeckten. Am Saum der bodenlangen Robe sorgten filigrane Glitzer-Fransen für maximale Dynamik bei jedem Schritt.

© Getty Images

Um dem Kleid nicht die Show zu stehlen, kombinierte die 50-Jährige schlichte schwarze Pumps und dezente Diamantstecker. Weniger ist eben doch manchmal mehr!

Natürlich schön mit 50

Beim Make-up blieb sich die sechsfache Mutter treu und setzte auf ihren Signature-Look. Ein frischer Teint und sanft betonte Augen unterstrichen ihre natürliche Schönheit. Ihre Haare trug sie wie gewohnt in großen, weichen Wellen offen über die Schultern fallend. Ein Look, den wir sofort nachstylen wollen!

© Getty Images

„Couture“: Eine Rolle mit Tiefgang

Hinter dem glanzvollen Auftritt steckt jedoch ein Thema mit enormem Tiefgang. In ihrem neuen Film spielt Angelina Jolie die Regisseurin Maxine Walker, die inmitten des Trubels der Pariser Modewoche mit der Schock-Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird.

Der Film ist weit mehr als ein Mode-Drama. Er feiert den Mut und die Lebenskraft von Frauen. Angelina Jolie selbst erklärte in einem emotionalen Interview mit „Time France“: „Zu oft sprechen Filme über die Kämpfe von Frauen nur über das Ende und die Traurigkeit. Ich liebe diesen Film, weil er das Leben zeigt.“

In Paris beweist die Schauspielerin also wieder mal, dass sie die perfekte Balance zwischen der glamourösen Weltspitze im gewagten Look und der verletzlichen, tiefgründigen Künstlerin ist, die auch vor schweren Themen nicht zurückschreckt, verkörpert.