Mutiger Schritt! Angelina Jolie zeigt ihre OP-Narben

In ihrem neuen Film spielt sie eine Filmemacherin mit der Diagnose Brustkrebs.

Angelina Jolie zeigt die Narben einer OP auf Fotos in einem französischen Magazin. "Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe", sagte die Schauspielerin der "Time France".

Mehr zum Thema

© Getty Images

Verlor Mutter und andere Frauen

"Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen." Jolie hatte sich vor mehr als zehn Jahren prophylaktisch beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um ein Krebsrisiko zu senken. Ihre Oma, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben.

Im Frühjahr 2026 erscheint der Film "Couture", in dem Jolie eine Filmemacherin spielt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. "Das ist eine sehr persönliche Geschichte für mich", sagte die 50-Jährige im Interview.

© Getty Images

Angelina Jolie: Wollte andere Frauen ermutigen

An ihrem neuen Film möge sie besonders, dass er mehr erzähle als die Geschichte eines kranken Menschen: Er zeige das Leben. Mit der Abnahme ihrer Brüste im Jahr 2013 habe Jolie ("Maleficent", "Mr. & Mrs. Smith") andere dazu ermutigen wollen, fundierte Entscheidungen zu treffen. "Gesundheitliche Entscheidungen müssen persönlich getroffen werden, und Frauen müssen über die nötigen Informationen und Unterstützung verfügen, um diese zu treffen." Das solle weder vom Geld noch vom Wohnort abhängen.