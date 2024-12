Brad Pitt muss nun Unterlagen herausrücken, die ihn schwer belasten könnten.

Dieser Scheidungsstreit zieht sich bereits seit Jahren, doch nun soll es eine entscheidende Wende geben: Schauspielerin Angelina Jolie hat einen wichtigen juristischen Sieg gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt errungen, die britische und US-Medien nun berichten.

Unterlagen belegen Misshandlungen

Ein Richter hat entschieden, dass Pitt Dokumente und Mitteilungen herausgeben muss, die beweisen sollen, dass er die Schauspielerin und die gemeinsamen Kinder misshandelt hat. Details dazu sind noch nicht bekannt, aber Gerüchten zufolge sollen die Beweise den Schauspieler schwer belasten.

In Flugzeug missbraucht

Aus Gerichtsakten, die DailyMail.com vorliegen, geht hervor, dass die Kommunikation, die der 60-jährige Pitt vorlegen soll, an dem Tag beginnt, an dem Jolie behauptet, er habe sie kurz vor ihrer Trennung im Jahr 2016 in einem Privatflugzeug missbraucht. Sie hatte ihn zuvor beschuldigt, seine Ex und eines der Kinder des Paares im Jet mit Rotwein und Bier übergossen zu haben.

Pitt bestreitet Vorwürfe

Pitt hat stets bestritten, missbräuchlich gehandelt zu haben, und wurde von den Strafverfolgungsbehörden nach einer Untersuchung freigesprochen - obwohl seine Ex-Frau in den Akten behauptete, dass seine „Geschichte des körperlichen Missbrauchs“ „lange vor“ dem Flugzeugvorfall begann.

Es geht um Weingut

Das ehemalige A-Promi-Paar scheint entschlossen zu sein, in ihrem erbitterten Rechtsstreit um ihr französisches Weingut die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen und sich gegenseitig alles vorzuwerfen, was sie können. Seit Pitt Jolie 2022 verklagte, weil sie ihren Anteil an ihrem Weingut Chateau Miraval, das einen preisgekrönten Rosé-Schaumwein herstellt, verkauft hatte, greifen sich die beiden Ex-Paare in Gerichtsakten gegenseitig an.