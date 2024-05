Horror-Tat im Kibbuz: "Erst hat sie der Vater vergewaltigt, dann ich"

Hamas-Terrorist Abdallah (18) gestand ein verabscheuenswertes Verbrechen an einer wehrlosen Frau, die er zusammen mit seinem Vater und einem Cousin im Kibbuz verübte.

Es sind Geständnisse, die einem Hören und Sehen vergehen lassen. Das israelische Militär veröffentlichte kürzlich ein Video von zwei Männern, die im Gaza festgenommen wurden. In der Aufzeichnung erzählen sie beim Verhör von ihren Gräueltaten, die sie am 7. Oktober an einer Israelin verübt hatten. Den Eindruck von Reue erweckten die beiden dabei nicht.

Erst Vater, dann Sohn und Cousin...

Wie die Bild-Zeitung berichtete, waren Abdallah, sein Vater Jamal und sein Cousin Ahmed teil jener Gruppe, die vor mehr als sieben Monaten beim Angriff auf den jüdischen Kibbuz Nir Oz mit dabei war. Auf die Frage eines Soldaten hin antwortetet Abdallah, dass sie dabei zu dritt eine Frau vergewaltigt hätten. Den Anfang hätte der Vater gemacht, danach hätten sich auch er und sein Cousin an ihr vergangen. "Sie schrie und weinte, und ich tat, was ich tat, ich vergewaltigte sie.“

Vergewaltigt, getötet oder entführt

Was mit der Frau passiert sei? Das wüsste Abdallah nicht, sagte er aus. Doch dann gab er zu: "Mein Vater hat sie getötet!" Weiters gestand er, dass sie in jedem Haus, in das sie eindrangen, Menschen vergewaltigt, getötet oder entführt hätten. Dem israelischem Militär nach säßen die Männer noch in U-Haft, der Prozess stehe schon bald bevor.