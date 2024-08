Jolie in Venedig: Standing Ovations, Tränen & ein todkranker Fan

Die Schauspielerin wird in Venedig gefeiert.

Sie ist der Star auf der diesjährigen Film-Biennale: US-Schauspielerin Angelina Jolie ist in einem neuen Kinofilm als Opernsängerin Maria Callas zu sehen.

Auf die Frage, mit welchen Aspekten der Opernsängerin sie sich identifizieren könne, sagte die 49-Jährige in Venedig: "Nun, es gibt vieles, was ich in diesem Raum nicht sagen werde, wovon Sie wahrscheinlich wissen oder was Sie vermuten."

Anspielung auf eigenes Leben

"Maria" von Pablo Larraín erzählt von den letzten Tagen im Leben von Callas (1923-1977). In Rückblenden ist unter anderem ihre turbulente Beziehung zu Aristoteles Onassis Thema. Möglicherweise spielte Jolie auf ihr eigenes Beziehungsleben an. Ihr Ex-Mann Brad Pitt wird ebenfalls mit seinem neuen Film in Venedig erwartet.

Weiche Seite

Jolie sagte über ihre Beschäftigung mit Callas: "Ich denke, was mich am meisten angesprochen hat - und das mag eine Überraschung sein - ist wahrscheinlich der Teil von ihr, der extrem weich war. So weich und emotional offen zu sein, wie sie wirklich war, konnte sie sich der Welt nicht zeigen. Ich glaube, mit dieser Verletzlichkeit kann ich mich am meisten identifizieren."

Ihre weiche, soziale Seite zeigte Jolie auch, als sie einen kranken Fan traf. Der Mann ist bettlägrig, hat ALS, eine unheilbare Nervenerkrankung. Jolie kniete sich hin um mit dem Fan zu reden, hatte keine Berührungsängste.

Standing Ovations

Die Premiere von "Maria" wurde für Jolie zum großen Erfolg. Nach der Vorstellung gab es Standing Ovations für die Darstellerin.