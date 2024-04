Angelina Jolie: WOW-Auftritt mit Tochter Vivienne bei Musical

DAs Musical "The Outsiders" wurde von Angelina Jolie produziert.

Angelina Jolie vergoldete die Premiere des Musicals "The Outsiders" im wahrsten Sinne des Wortes. Die 48-Jährige kam in einer glänzenden goldigen Robe mit passendem Cape. Dieser Auftritt ist eine Herzensangelegenheit für Jolie - denn es ist quasi eine Zusammenarbeit mit ihrer Tochter Vivienne (15).

Mutter und Tochter haben das Musical vor längerem in San Diego zusammen gesehen und waren sofort begeistert. So sehr, dass Jolie nun die Broadway-Produzenten des Stückes geworden ist.

Mutter & Tochter

Während Angelina sehr glamourös mit rotem Lippenstift erschien, zeigte sich Vivienne ganz cool in einem blauen Overall. Bereits in früheren Interviews kehrte Jolie hervor, dass Vivienne sehr an Theater und Kunst interessiert sei und sie an ihre Mutter erinnere: "Sie schert sich nicht darum, ob sie im Mittelpunkt steht, aber will eine Unterstützung sein für andere Kreative."

Großes Privileg

Diese Arbeit an "The Outsiders" sei ein großes Privileg, so Jolie zu mehreren Medien und sie glaube sehr an den Stoff und die Idee.